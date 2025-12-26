€ 5.0890
Stiri

Un alpinist român pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent
Data actualizării: 15:35 26 Dec 2025 | Data publicării: 15:35 26 Dec 2025

Un alpinist român pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent
Autor: Alexandra Curtache

Antarctica Foto: Unsplash
 

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent.

Alpinistul din Petroşani spune că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile în care a mai fost în Antarctica, în ianuarie 2023, atunci când a finalizat victorios ascensiunea pe Mount Sidley (4.283 m), în cadrul circuitului ce reuneşte cei mai înalţi vulcani de pe planetă.

„Sunt nerăbdător să plec în această nouă provocare. M-am pregătit foarte bine fizic şi psihic. Sper să fiu sănătos şi vremea să ţină cu noi. Ştiu ce mă aşteaptă pentru că am mai fost odată în Antarctica. Marea problemă este frigul pentru că, deşi în emisfera sudică este vară, în Antarctica temperatura este undeva la minus 35-40 de grade Celsius”, a declarat, pentru Agerpres, alpinistul Adrian Ahriţculesei.

Citește și: Alpinist român, mort în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume / video

Traseul spre Polul Sud: din Bucureşti până în inima Antarcticii

Ahriţculesei va pleca sâmbătă, cu avionul, din Bucureşti spre Istanbul, apoi spre Sao Paolo (Brazilia), Santiago de Chile şi Punta Arenas (cel mai sudic oraş din Chile), unde îşi va întâlni şi alţi colegi de expediţie.

Vor urma două zboruri private: primul, spre tabăra Union Glacier, din Antarctica, iar cel de-al doilea, cu un avion de mici dimensiuni, spre tabăra de bază de pe Muntele Vinson.

Alpinistul a estimat, că în funcţie de vreme, Mount Vinson ar putea fi atacat în 4 sau 5 ianuarie 2026.

Adrian Ahriţculesei are în portofoliu mai multe reuşite în alpinism, printre care se numără cucerirea vârfului Everest, în luna mai 2024, şi finalizarea „Circuitului celor 7 vulcani”, în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care îşi înscrie în palmares o asemenea performanţă.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport din Timişoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroşani.

