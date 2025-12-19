Alpinist român, mort în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume / video

Un alpinist român a murit pe Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan activ din lume, au anunțat, pe X, carabinierii din Atacama.

„După o ascensiune dificilă la o altitudine de 6.520 de metri deasupra nivelului mării, Carabinierii GOPE Atacama și salvatorii locali au fost nevoiți să coboare trupul unui excursionist de naționalitate română, care a murit după ce a ajuns pe vârful vulcanului Ojos del Salado“, se arată într-o postare pe pagina de X Carabineros Atacama.

CITEȘTE ȘI - Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni

Nu a fost făcută publică identitatea alpinistului, însă a fost postat un videoclip de la operațiunea carabinierilor pe vulcanul Ojos del Salado.