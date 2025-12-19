€ 5.0896
Stiri

DCNews Stiri Alpinist român, mort în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume / video
Data publicării: 18:05 19 Dec 2025

Alpinist român, mort în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume / video
Autor: Ioan-Radu Gava

vulcan inzapezit în chile Foto: Unsplash
 

Un alpinist român a murit pe Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan activ din lume

Un alpinist român a murit pe Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan activ din lume, au anunțat, pe X, carabinierii din Atacama.

„După o ascensiune dificilă la o altitudine de 6.520 de metri deasupra nivelului mării, Carabinierii GOPE Atacama și salvatorii locali au fost nevoiți să coboare trupul unui excursionist de naționalitate română, care a murit după ce a ajuns pe vârful vulcanului Ojos del Salado“, se arată într-o postare pe pagina de X Carabineros Atacama.

CITEȘTE ȘI                 -                 Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni

Nu a fost făcută publică identitatea alpinistului, însă a fost postat un videoclip de la operațiunea carabinierilor pe vulcanul Ojos del Salado.

alpinist
chile
ojos del salado
