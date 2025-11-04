Șapte alpiniști morți după o avalanșă în Nepal. Alții sunt dați dispăruți

Șapte alpiniști au murit luni dimineață după ce au fost surprinși de o avalanșă pe muntele Yalung Ri din estul Nepalului, potrivit relatărilor din presă, informează DPA și preluat de Agerpres.

Victimele ar fi făcut parte dintr-un grup format din 15 persoane. Printre cei decedați se află câte un alpinist din Canada și Italia, precum și doi cetățeni nepalezi, a declarat adjunctul șefului poliției, Gyan Kumar Mahato, citat de Kathmandu Post.

Operațiunile de căutare sunt îngreunate de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea redusă, a precizat Mahato. Polițiști și soldați au fost mobilizați pentru a ajuta la căutări.

Ghizi și hamali nepalezi, dați dispăruți

Pe lângă cei cinci alpiniști străini, grupul ar fi inclus și 10 ghizi și hamali nepalezi, dintre care mai mulți sunt în continuare dați dispăruți.

Nepalul găzduiește opt dintre cele 14 vârfuri ale lumii cu altitudini de peste 8.000 de metri, inclusiv Everestul. Yalung Ri, cu o altitudine de 5.630 de metri, se află într-o parte a Himalayei cunoscută sub numele de Rolwaling Himal și este considerat un munte relativ accesibil pentru alpiniștii începători.