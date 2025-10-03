€ 0.0000
Data publicării: 23:52 03 Oct 2025

Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Autor: Irina Constantin

balin miller foto Balin Miller, instagram
 

Alpinistul Balin Miller avea doar 23 de ani. Mama lui a transmis un mesaj sfâșietor.

Balin Miller transmitea live în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan din Parcul Național Yosemite, în Statele Unite. Imaginile erau vizionate de mii de oameni când tânărul alpinist a căzut în gol. Familia descrie pierderea tânărului ca fiind de ”neimaginat” și un ”coșmar din care nu se pot trezi”. 

Alpinistrul era pasionat de escaladă încă din copilărie. Și-a dedicat întreaga viață acestui sport. În final, i-a adus moartea. ”A escaladat de când era un băiețel. Inima și sufletul lui au fost dedicate cățărării. Iubea să urce pe munți și nu era vorba niciodată despre bani sau faimă” a spus mama lui, Jeanine Girard - Moorman. 

Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, aceasta a scris: ”Cu inima grea trebuie să vă spun că fiul meu incredibil, Balin Miller, a murit astăzi într-un accident de escaladă. Inima mea este sfărâmată în milioane de bucăți. Nu știu cum voi reuși să trec prin asta. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coșmar îngrozitor”. 

foto instagram

El Capitan este una dintre cele mai cunoscute și dificile formațiuni de granit din lume. Are înălțimea de 915 metri. Fratele lui Balin, Dylan, spune că acesta practica ”lead rope soloing” care-i permitea escaladarea de unul singur. 

Alpinistul de 23 de ani ar fi terminat deja traseul ”Sea of Dreams”, de 730 de metri, în momentul live-ului. Este posibil să fi rămas fără coardă, dar nu e clar. 

Trebuia să fie o perioadă de relaxare

Balin ajunsese în Yosemite cu două săptămâni înaintea familiei sale. Urma o perioadă de relaxare și escalade ușoare. Tragedia s-a produs înainte ca familia sa să ajungă. ”Nu-mi pot imagina să mai urc vreodată fără el” a spus fratele lui. 

