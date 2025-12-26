€ 5.0890
DCNews Stiri Zelenski se va întâlni cu Trump „în viitorul apropiat" pentru a discuta despre planul de pace
Data actualizării: 10:02 26 Dec 2025 | Data publicării: 10:00 26 Dec 2025

Zelenski se va întâlni cu Trump „în viitorul apropiat" pentru a discuta despre planul de pace
Autor: Alexandra Curtache

Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas Donald Trump și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că va avea în curând o întâlnire la nivel înalt cu Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agenţiile de presă internaţionale.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump, în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X.

Citește și: Mesajul de Crăciun al lui Zelenski: Putin să moară

Potrivit dpa, Zelenski a afirmat că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

"Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou", a mai scris Zelenski pe X.

O astfel de întâlnire ar avea loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, notează Reuters, conform Agerpres. 

zelenski
trump
