Zelenski se va întâlni cu Trump „în viitorul apropiat" pentru a discuta despre planul de pace

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că va avea în curând o întâlnire la nivel înalt cu Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agenţiile de presă internaţionale.
„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump, în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X.
Citește și: Mesajul de Crăciun al lui Zelenski: Putin să moară
Potrivit dpa, Zelenski a afirmat că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.
"Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou", a mai scris Zelenski pe X.
O astfel de întâlnire ar avea loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, notează Reuters, conform Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu