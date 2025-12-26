€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Prima centrală nucleară din Turcia va intra în funcțiune din 2026
Data actualizării: 13:26 26 Dec 2025 | Data publicării: 13:24 26 Dec 2025

Prima centrală nucleară din Turcia va intra în funcțiune din 2026
Autor: Alexandra Curtache

reactor-nuclear_73909500 centrala nucleara Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jplenio1
 

Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de grupul Rosatom Corp. şi a adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026, transmite Reuters, conform Agerpres.

Rosatom, o companie controlată de statul rus, construieşte prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala, cu o capacitate de 4.800 de megawaţi, trebuia să devină operaţională în acest an, dar a fost amânată.

„Cel mai probabil, aceasta (finanţarea) va fi utilizată în perioada 2026-2027. Vor exista cel puţin 4-5 miliarde de dolari de acolo pentru 2026 în ceea ce priveşte finanţarea externă”, a declarat Bayraktar la o conferinţă de presă la Istanbul, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

Citește și: Adevărul despre Cernavodă. Cum a proiectat Ceaușescu Centrala, cum au construit Văcăroiu și Năstase Reactoarele 1 și 2, cum a blocat Băsescu Reactoarele 3, 4 și 5

Turcia este în discuţii cu firme din Asia, Rusia şi Statele Unite 

Bayraktar a mai spus că Turcia este în discuţii cu firme din Coreea de Sud, China, Rusia şi Statele Unite privind proiecte de centrale nucleare în provincia Sinop şi regiunea Tracia şi a adăugat că Ankara vrea să primească „cea mai competitivă ofertă”.

De asemenea, ministrul Energiei a dezvăluit că Turcia poartă discuţii cu compania ACWA Power din Arabia Saudită pentru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 5.000 de megawaţi.

„Vom finaliza acordul pentru acest proiect în primul trimestru al anului 2026, pentru 2.000 de megawaţi în prima fază. Vorbim despre un proiect de energie solară de 2.000 de megawaţi; 1.000 de megawaţi în Sivas şi 1.000 de megawaţi în Taseli”, a spus Bayraktar.

„Discutăm un proiect de energie solară şi stocare şi cu o altă firmă din Golf. Costul aproximativ al investiţiei este între 1,5 şi 2 miliarde de dolari”, a adăugat Bayraktar, fără a oferi alte detalii.

Planurile Turciei vizează construirea unor capacităţi nucleare de peste 20 de gigawaţi până în 2050. Pe lângă centrala de la Akkuyu, a doua centrală este planificată să fie construită pe coasta Mării Negre, în regiunea Sinope, iar o a treia centrală nucleară ar urma să fie ridicată în regiunea Tracia din nord-vestul Turciei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
centrala nucleara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Nepotul bănuit că și-a ucis bunicul în prima zi de Crăciun a fost capturat de polițiști
Publicat acum 22 minute
Cum ne protejăm dinții de sărbători. Un ortodont ne spune ce trebuie să facem și care sunt cele mai păcătoase alimente
Publicat acum 38 minute
Radu F. Alexandru, scriitor și politician, a murit
Publicat acum 59 minute
Prima centrală nucleară din Turcia va intra în funcțiune din 2026
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Poşta Rusă suspendă temporar livrările terestre către cinci ţări europene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 23 ore si 50 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close