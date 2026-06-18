Ciprian Ciucu, la DNA. Bogdan Chirieac: Nu avem nici primar general în momentul acesta

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Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat la audieri la DNA, în contextul unor acuzații de corupție. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Primarul Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi pentru audieri la DNA. Potrivit România TV, acesta a fost chemat pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar de luare de mită, au declarat surse judiciare.

Ciucu este suspectat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizaţie pe vremea când era primar al Sectorului 6. Există posibilitatea ca primarul general al Capitalei să plece de la DNA cu o măsură preventivă, de exemplu controlul judiciar.

Bogdan Chirieac: Nu avem nici primar general în momentul acesta

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, moderată de jurnaliștii Ionuț Grigore și Flaviana Marcu.

"Nu avem nici primar general în momentul acesta. Șeful Armatei este sub acuzație, premier nu avem, guvern nu avem, primarul e luat. Contextul politic este cum îl sesizăm cu toții. Ciprian Ciucu este singurul personaj carismatic aflat lângă Ilie Bolojan. Cu emblema de primar general corupt, acest sprijin al lui Ilie Bolojan dispare. În plus, duminică se întâmplă lucruri la Partidul Național Liberal. Ați văzut că guvernul este agățat în cui. Nu au mai dat lista cu liberalii din guvern ca să nu fie excluși și ei. Prim-vicepreședintele Andrian Veștea va fi dat afară din partid. Au demisionat Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc.

Al patrulea prim-vicepreședinte, singurul care rămânea în funcție, Ciprian Ciucu, a fost chemat la DNA. E greu să mai rămână în funcție un prim-vicepreședinte acuzat de corupție în zona asta. Așteptăm să vedem. Nu ne putem pronunța înainte. Am văzut de nenumărate ori DNA-ul acuzând oameni, iar după 10 ani am aflat că erau nevinovați. Dacă este pus sub acuzare, un om ca Ciprian Ciucu ar trebui să-și dea demisia. Nu poți să-l obligi să-și dea demisia atâta timp cât e o acuzație și nu e nimic hotărât în instanța de judecată", a explicat Bogdan Chirieac.

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