Procurorul Teodor Niță rămâne în arest preventiv: Cererea sa a fost respinsă de ÎCCJ

Procurorul Teodor Niță/ Inquam Photos / George Călin

Procurorul Teodor Niță va rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea prin care acesta solicita înlocuirea măsurii cu controlul judiciar pe cauțiune.

Procurorul Teodor Niță a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă. Spre deosebire de demersurile anterioare, această solicitare a fost făcută doar de el, fără colegul său de dosar, Gigi Valentin Ștefan.

Magistrații instanței supreme au respins însă ambele variante propuse de inculpat: atât înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar, cât și trecerea la control judiciar pe cauțiune. Potrivit deciziei pronunțate joi, 18 iunie 2026, judecătorii au considerat solicitările ca fiind neîntemeiate.

"În temeiul art. 242 alin. (2) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar formulată de inculpatul Niţă Teodor. În temeiul art. 242 alin. (2) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune formulată de inculpatul Niţă Teodor. Obligă inculpatul la plata sumei de câte 200 lei pentru fiecare cerere, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 165 lei, rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 18 iunie 2026", se arată în decizia ÎCCJ.

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Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, acuzaţi de corupţie

La începutul lunii mai, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă emise pe numele procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, acuzaţi de corupţie.

Conform deciziei instanţei, care nu este definitivă, noile mandate de arestare vor expira pe 13 iulie.

Gigi Ştefan este inculpat pentru trafic de influenţă în formă continuată (multiple acte materiale), iar Teodor Niţă este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

Concret, Gigi Ştefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a le "rezolva" unor cunoscuţi dosare penale.

"Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul unei unităţi de parchet subordonate, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal", a transmis Parchetul General.

De asemenea, el este acuzat că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, ar fi primit suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

Cu privire la Teodor Niţă, Parchetul General susţine că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi exercitat demersuri de influenţare a unui ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată procurorului.

"În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri", a explicat Parchetul General.

În timpul anchetei, s-au găsit 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan şi 30.000 de euro în maşina acestuia, potrivit Agerpres.

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