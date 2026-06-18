Lovitură pentru Ilie Bolojan. Instanța suspendă două decizii-cheie ale conducerii PNL / update

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Proces deschis împotriva PNL la Tribunalul Ilfov.

UPDATE: Cererea contestatarilor lui Ilie Bolojan a fost admisă de instanță.

Mai mulți liberali au cerut în instanță să fie suspendate decizia de a nu vota Guvernul Veștea și decizia care prevede excluderea din partid, în cazul în care dau acest vot.

Tribunalul Ilfov a admis, joi, cererea formulată de mai mulți membri ai Partidului Național Liberal și a dispus suspendarea provizorie a efectelor a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al formațiunii.

Potrivit hotărârii pronunțate în dosarul 1924/93/2026, instanța a admis cererea de ordonanță președințială și a decis suspendarea executării și efectelor Deciziei Biroului Politic Național al PNL nr. 22 din 15 iunie 2026 și ale Deciziei nr. 25 din aceeași dată.

Măsura dispusă de instanță va rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a unui alt litigiu aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, înregistrat sub numărul 1923/93/2026, care are ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a partidului.

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Știrea inițială:

Un număr de 16 liberali nemulțumiți de decizia PNL de a nu vota Guvernul Veștea și de posibilitatea de a fi excluși din partid au inițiat joi o acțiune în instanță. Tribunalul Ilfov a dat termen în aceeași zi și astăzi se va anunța decizia judecătorească.

Un grup de membri ai Partidului Național Liberal a deschis o acțiune în instanță împotriva formațiunii politice, dosarul fiind înregistrat joi, 18 iunie 2026, la Tribunalul Ilfov

Potrivit datelor publicate pe portalul instanțelor de judecată, dosarul cu numărul 1924/93/2026 a fost înregistrat la Secția I Civilă a Tribunalului Ilfov și are ca obiect „partide politice - ordonanță președințială”.

PNL figurează în cauză în calitate de pârât, iar printre reclamanți se numără mai mulți membri ai partidului, între care Monica Cristina Anisie, Mihail Veștea, George Scarlat, Alexandru Popa, Ciprian Pandea, Răzvan Sorin Prisca, Ionuț Marian Stroe, Sebastian Mihai Rusu și Eduard Tatian Mititelu.

Dosarul se află în faza de fond, iar prima ședință a fost programată pentru data de 18 iunie 2026, de la ora 16:00, în completul F23 civil.

Deocamdată, pe portalul instanței nu este publicată o soluție și nici motivarea cererii formulate de reclamanți.