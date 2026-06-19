ÎCCJ, decizie în dosarul de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra

Judecătorii ÎCCJ ar trebui să dea astăzi un verdict asupra legalității rechizitoriului întocmit de Parchetul General. Foto: Agerpres

Vineri, 19 iunie, este așteptat un verdict de la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra.

Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată vineri, 19 iunie, să vină cu decizie în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați ai mercenarului au fost trimiși în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Judecătorii ÎCCJ ar trebui să dea astăzi un verdict asupra legalității rechizitoriului întocmit de Parchetul General.

Judecătorul de cameră preliminară a decis, în data de 9 martie, să respingă aproape toate excepțiile formulate de inculpați în acest dosar, dar și să excludă mai multe declarații date în calitate de martor de apropiații lui Horațiu Potra. Potrivit motivării, toți cei peste 20 de inculpați au invocat faptul că procurorii Parchetului General nu aveau competența legală să ancheteze acest dosar.

Ulterior, pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a decis că rechizitoriul întocmit de Parchetul General în acest caz este legal, astfel că a decis în primă instanță începerea judecății.

Horațiu Potra a scăpat de arestul preventiv acum două zile

Reamintim că pe 17 iunie, judecătorii ÎCCJ au decis că Horațiu Potra trebuie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu, după ce, la sfârșitul lunii mai, au decis revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului şi nepotului lui Horaţiu Potra. Vezi mai mult AICI.

În urma acestei decizii, Dorian Potra şi Alexandru Potra au scăpat de toate interdicţiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv interdicţia de a părăsi teritoriul României. Cât despre Horațiu Potra, pentru care judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au dispus înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu pentru 30 de zile, în această perioadă, el va purta o brățară electronică de supraveghere și trebuie să respecte o serie de reguli, inclusiv să nu comunice cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Detalii despre dosar

Reamintim că în acest dosar fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Mercenarul Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.