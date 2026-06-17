Mercenarul Horațiu Potra, plasat în arest la domiciliu

Mercenarul Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis, miercuri, contestația mercenarului Horațiu Potra împotriva menținerii arestului preventiv și au dispus înlocuirea acestuia cu arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Judecătorii ÎCCJ au decis, miercuri, 17 iunie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul mercenarului Horațiu Potra.

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 10 iunie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.6008/2/2025/a8. Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: În baza art. 348 raportat la art. 242 alin. 2 şi art. 218 din Codul de procedură penală, dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Potra Horaţiu (date de stare civilă) pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2026 până la data de 16 iulie 2026, inclusiv”, se arată în decizia instanței.

Horațiu Potra, în arest la domiciliu cu brățară electronică. Ce reguli trebuie să respecte

În această perioadă, în care Horațiu Potra va purta o brățară electronică de supraveghere, trebuie să respecte o serie de reguli, inclusiv să nu comunice cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

„(...) pe durata arestului la domiciliu inculpatul Potra Horaţiu are următoarele obligaţii: - să nu părăsească imobilul în care locuieşte din mun..., fără permisiunea organului judiciar; - să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; - să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi, respectiv Georgescu Călin, Lup Andrei Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişcă Cristian Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu Claudiu, Panţa Dan Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan Florin şi nici cu martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv Jbara Mohamed, Dumitru Alexandrina, Burcea Marin, Ursu Adrian, Grozav Nicolae Alexandru, Luca Daniel Cosmin, Stoian Emil Ovidiu, Bagameri Ferenc Norbert, Bagameri Erik Robert, Rus Traian Augustin, Velcherean Răzvan Marcel, Lup Florina Gabriela, Doroga Dorel Cristian, Bădeancă Darius Florin, Bîlu Bogdan Andrei, Prisăcariu Adrian Cosmin, Costea Nicolae, Pop Ioan Emil, Gligor Adrian Antonio, Vasiu Darius Ovidiu, Roşca Adrian Sebastian, Sechila Eugen Ionuţ direct sau indirect, pe nicio cale”, se mai arată în decizie.

Amintim că judecătorii Instanţei supreme au hotărât, la sfârșitul lunii mai, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului şi nepotului lui Horaţiu Potra, în dosarul în care este judecat şi Călin Georgescu.

În urma acestei decizii, Dorian Potra şi Alexandru Potra au scăpat de toate interdicţiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv interdicţia de a părăsi teritoriul României.