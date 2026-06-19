Ce se întâmplă cu mandatul primarului Dominic Fritz după decizia ÎCCJ. Horia Georgescu, fost președinte ANI: Există două interpretări

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Horia Georgescu, fost președinte ANI, a explicat ce se poate întâmpla cu mandatul primarului Dominic Fritz după decizia ÎCCJ.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis definitiv, joi, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese.

Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, explicase anterior ce riscă primarul Timișoarei în cazul unei astfel de decizii. Potrivit acestuia, un primar în conflict de interese poate fi sancționat cu reducerea indemnizației, pe de-o parte, dar să primească și o altă sancțiune complementară - interdicția de a ocupa funcții publice timp de 3 ani de la data terminării mandatului. Totuși, constatarea „conflictului de interese administrativ” nu ar însemna că Dominic Fritz își pierde imediat mandatul de primar al Timișoarei.

Ce riscă Dominic Fritz după ce ÎCCJ a confirmat definitiv conflictul de interese constatat de ANI

"Consecințele posibile sunt:

1. Interdicția de 3 ani de a ocupa orice funcție publică eligibilă — primar, consilier local sau județean, președinte de consiliu județean, deputat, senator etc. Curtea Constituțională a stabilit că expresia „aceeași funcție” din Legea nr. 176/2010 trebuie înțeleasă ca referindu-se la toate funcțiile eligibile prevăzute de lege, nu numai la funcția de primar.

2. Diminuarea indemnizației cu 10% pentru maximum 6 luni. Aceasta este sancțiunea disciplinară prevăzută expres de art. 228 alin. (5) din Codul administrativ pentru încălcarea regimului conflictului de interese de către un ales local. Raportul definitiv se comunică prefectului, iar sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în cel mult 6 luni.

3. Posibila încetare a mandatului actual de primar. Acesta este o situație care este neclară legislativ, dar poate fi clarificată în motivarea deciziei ICCJ.

Își pierde Firtz sau nu mandatul? Fostul președinte al ANI, Horia Georgescu: Există două interpretări

Interpretarea prevăzută de Codul administrativ:

Art. 160 alin. (1) lit. b) prevede încetarea mandatului primarului pentru o stare de incompatibilitate, fără să enumere conflictul de interese. Pentru conflictul de interese, art. 228 alin. (5) stabilește distinct sancțiunea diminuării indemnizației cu 10%. Pe această interpretare, confirmarea raportului ANI nu ar duce la pierderea mandatului, ci la sancțiunea financiară și la interdicția electorală de 3 ani, care ar începe după încetarea mandatului.

Cu titlul de exemplu, această interpretare a fost aplicată recent și în practică: în decembrie 2025, Prefectura Caraș-Severin a sancționat un primar cu diminuarea indemnizației după confirmarea definitivă a unui conflict de interese administrativ, fără a constata încetarea mandatului.

"Curtea de Apel Timișoara a indicat expres drept consecințe „încetarea mandatului” și interdicția de 3 ani"

Interpretarea adoptată la fond de Curtea de Apel Timișoara în dosar:

În considerentele unei alte decizii dată de ÎCCJ nr. 74/2020, care poate fi calificată jurisprudență, apare afirmația că, pentru aleșii locali cu un raport definitiv de incompatibilitate sau conflict de interese, mandatul încetează de drept, situația fiind constatată prin ordin al prefectului. Curtea de Apel Timișoara a preluat această interpretare chiar în dosarul lui Dominic Fritz și a indicat expres drept consecințe „încetarea mandatului” și interdicția de 3 ani.

Prin urmare, în cazul concret Fritz, riscul pierderii mandatului este ridicat, mai ales dacă motivarea ÎCCJ confirmă explicit și această interpretare, nu doar legalitatea raportului ANI.

Dacă prefectul emite ordinul de încetare, acesta poate fi contestat în contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța trebuie să soluționeze cauza în 30 de zile, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

Alte efecte

Actul administrativ legat direct de conflictul de interese poate fi declarat lovit de nulitate absolută. Aceasta nu înseamnă însă că, prin simpla decizie ÎCCJ, întregul PUZ sau toate actele urbanistice sunt automat desființate; este necesară aplicarea procedurii judiciare privind nulitatea, iar instanța poate dispune și revenirea la situația anterioară.

Hotărârea administrativă nu produce automat condamnare penală, amendă penală sau închisoare. Răspunderea penală ar necesita o cauză penală separată și dovedirea tuturor elementelor unei infracțiuni. De asemenea, interdicția din Legea nr. 176/2010 nu înlătură automat o funcție internă de partid.

(...) Astfel, interdicția electorală de 3 ani este clară și fără echivoc. Sancțiunea de 10% este expres prevăzută de Codul administrativ. Pierderea mandatului actual este foarte posibilă în această speță, având în vedere motivarea Curții de Apel, dar rămâne contestabilă din cauza contradicției dintre art. 160 și art. 228 din Codul administrativ", a scris Horia Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Decizia ÎCCJ

Reamintim că ieri, 18 iunie, președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitv procesul cu ANI, după ce ÎCCJ i-a respins joi contestația. Primarul Timişoarei a anunțat că va contesta decizia la CEDO.

„Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins recursul formulat de către domnul Fritz Dominic Samuel împotriva sentinței civile nr. 63/2026 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara- Secția Contencios administrativ și Fiscal, validând astfel Raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care s-a constatat starea de conflict de interese în care acesta s-a aflat. În esență, s-a reținut că acesta a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului Timișoara.

Decizia ÎCCJ reconfirmă standardul obiectiv al conflictului de interese. Potrivit jurisprudenței constante a instanței supreme, nu este necesar să fie dovedită existența unui prejudiciu concret sau faptul că decizia publică a fost efectiv influențată de corupție.

Este suficient să existe un interes personal ori patrimonial susceptibil să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice, iar persoana aflată în funcție să participe la emiterea actului administrativ.

Situația de fapt în care s-a aflat domnul Fritz corespunde elementelor pe care legislația și jurisprudența le identifică drept relevante în materia conflictului de interese: existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice. Dispozițiile legale instituie obligația de abținere atunci când alesul local se află într-o situație de conflict de interese. Această obligație există tocmai pentru a proteja încrederea publică în corectitudinea procesului decizional și pentru a împiedica transformarea autorității publice într-un instrument de favorizare a unor interese private. Același standard trebuie aplicat tuturor, indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică”, se arată în decizia ÎCCJ.





















