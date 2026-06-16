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DCNews Stiri Nouă înșelătorie în România, cu false "rambursări de TVA". Cine sunt românii vizați de escroci

Nouă înșelătorie în România, cu false "rambursări de TVA". Cine sunt românii vizați de escroci

Autor: D.C.
Data publicării: 16 Iun 2026
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imagine cu un hacker
Înșelătorie online - Sursa foto: https://www.freepik.com/, @tonefotografia

Escrocii încearcă să le fure unor români banii din conturi cu false "rambursări de TVA".

Poliţia Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înşelăciune prin impersonarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum şi a unor instituţii bancare, pentru a induce în eroare cetăţenii şi reprezentanţii mediului de afaceri.

Ţintele principale 

Ţintele principale sunt administratorii societăţilor comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar şi contribuabilii persoane fizice, a transmis Poliţia Română.

Frauda este construită astfel încât să creeze impresia unei situaţii oficiale şi urgente, determinând victima să acţioneze rapid, fără a verifica autenticitatea informaţiilor primite.

"Totul începe cu un apel telefonic prin care victima este contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte, aceasta informează contribuabilul că are de primit o rambursare de TVA, are un sold disponibil în evidenţele fiscale, i se va restitui o sumă de bani achitată în plus sau că există o diferenţă favorabilă contribuabilului ce urmează să fie virată în conturile societăţii", se explică într-un comunicat al IGPR.

Pentru a afla întreaga schemă a escrocilor citește continuarea articolului pe dcbusiness.ro.

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