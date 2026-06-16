Un individ din Alba, reținut după ce a violat o femeie de 83 de ani

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat dintr-un sat din Alba, a fost reținut după ce a violat o femeie de 83 de ani.

Un bărbat de 55 de ani, dintr-un sat din Alba, a fost reţinut după ce, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, ar fi violat o femeie de 83 de ani, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit unui comunicat, poliţiştii Secţiei 2 de Poliţie Rurală Vinţu de Jos au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Berghin, cercetat pentru viol şi violare de domiciliu.

În jurul orei 03:00, bărbatul a pătruns în imobil

"Din cercetări a reieşit că, în noaptea de 14/15 iunie 2025, în jurul orei 03:00, bărbatul ar fi pătruns în imobilul unei femei, în vârstă de 83 de ani, unde, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, ar fi întreprins, prin constrângere, un act de penetrare vaginală", a transmis IPJ Alba.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru a fi dispuse măsuri legale. Cercetările sunt în plină desfășurare, potrivit Agerpres.

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