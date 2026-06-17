Remorcherul Astana scufundat la Midia, adus la suprafață. Scafandrii au recuperat unul dintre marinarii dispăruți / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @user10329879

Compania ARAS Salvage a finalizat miercuri, în jurul orei 14:35, prima fază a operațiunii de recuperare a remorcherului scufundat în apropierea Portului Midia. Nava se afla la o adâncime de 26 de metri, la aproximativ 8 kilometri de țărm, în largul Mării Negre, potrivit informațiilor transmise de Midia Marine Terminal.

După aducerea remorcherului la suprafață, echipele de intervenție au trecut la următoarea etapă a misiunii, respectiv eliminarea apei acumulate în interiorul navei.

Reprezentanții companiei au precizat că procesul de evacuare a apei ar putea dura până la 12 ore. Operațiunea este realizată cu ajutorul unor pompe specializate, montate astfel încât să nu fie necesară pătrunderea în interiorul remorcherului.

Potrivit sursei citate de Agerpres, nava rămâne securizată pe întreaga durată a intervenției.

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Unul dintre marinarii dispăruți a fost găsit de scafandri

În timpul pregătirilor pentru ridicarea remorcherului, echipele de scafandri au făcut o descoperire tragică.

„În cursul dimineţii, scafandrii ARAS Salvage au identificat, în timpul operaţiunilor de pregătire a remorcherului pentru ridicare, trupul unuia dintre colegii dispăruţi, care a fost ulterior recuperat şi transferat către Portul Midia, cu respectarea procedurilor de siguranţă, dar şi a dispoziţiilor organelor de anchetă. Aceleaşi proceduri rămân aplicabile pe parcursul operaţiunii de ranfluare şi în cazul celorlalţi doi colegi rămaşi dispăruţi, până la această oră”, se arată în comunicat.

Căutările continuă pentru localizarea celorlalte două persoane date dispărute după incident.

Conform estimărilor făcute de contractor, remorcherul ar urma să fie transportat la cheu până la sfârșitul acestei săptămâni. Compania precizează însă că termenul este orientativ și poate fi modificat în funcție de desfășurarea operațiunilor, de condițiile meteorologice din zonă și de măsurile de siguranță impuse pe parcursul intervenției.

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Cum s-a produs accidentul naval de la Midia

Remorcherul Astana, care aparține Midia Marine Terminal, s-a scufundat în luna martie în timpul unor manevre de asistență efectuate la descărcarea unui petrolier aflat la terminalul offshore din Portul Midia.

Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.