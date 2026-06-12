Străzi sub apă în Chiajna: Oamenii reclamă probleme după ploaia torențială și cer soluții / FOTO: captura video Facebook @Andrei Tirlea

O ploaie a creat probleme serioase în localitatea Chiajna, aflată lângă București. Cantitatea mare de apă căzută a dus la acumulări rapide pe mai multe străzi, iar circulația a fost îngreunată în anumite zone.

Localnicii au surprins situația în videoclipuri și imagini și au descris străzile complet acoperite de apă, cu nivel ridicat în unele locuri, suficient cât să afecteze deplasarea pietonilor și a autovehiculelor.

Oamenii din Chiajna au vorbit despre lipsa unei evacuări eficiente a apei și despre probleme recurente în timpul ploilor puternice, mai ales în zonele recent dezvoltate.

Astfel de episoade apar frecvent atunci când ploile intense depășesc capacitatea sistemelor de canalizare. În multe localități din jurul Capitalei, dezvoltarea rapidă a cartierelor rezidențiale a pus presiune pe infrastructura existentă, se plâng oamenii pe rețelele de socializare.

În Chiajna, martorii au semnalat în această dimineață zone în care apa a acoperit complet carosabilul, iar șoferii au circulat cu dificultate.

FOTO: captură video Facebook @Andrei Tirlea

Răcire accentuată a vremii și furtuni în multe regiuni din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a informat ieri că vremea se va răci considerabil în toată țara, iar maximele vor coborî până la 17-24 de grade Celsius.

Prognoză Meteorologică pentru București în intervalul 12.06.2026 ora 09:00 - 12.06.2026 ora 21:00:

Vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade.

În intervalul 11 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

În intervalul 12 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

„Luna iunie a debutat şi anul acesta cu instabilitate atmosferică accentuată. (...) Vremea instabilă se va menţine şi la debutul decadei a doua a lunii iunie. O masă de aer polar oceanică formată deasupra Atlanticului de Nord s-a extins peste vestul şi centrul Europei, iar începând cu dimineaţa zilei de joi (11 iunie) va aborda şi partea de vest a României. Această masă de aer rece va întâlni aerul cald preexistent, astfel la contactul între aceste mase de aer cu proprietăţi diferite vor fi manifestări ale instabilităţii atmosferice de natură termodinamică”, a scris pe Facebook ANM.