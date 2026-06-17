Protest la Fabrica de Arme Cugir: Angajații au oprit activitatea, după ce nu și-au primit salariile

Protest la Fabrica de Arme Cugir. Sursa foto: Agerpres

Sute de angajați au protestat, miercuri, la Fabrica de Arme Cugir, după ce nu și-au primit salariile.

Sute de angajaţi ai Fabricii de Arme Cugir au întrerupt activitatea miercuri, pentru câteva ore, după ce nu şi-au primit salariile la începutul acestei săptămâni.

Nemulţumiţi că nu li s-au virat banii în data de 15, salariaţii au oprit temporar activitatea, reîntorcându-se în hală după o discuţie avută cu conducerea fabricii.

Salarii promise în următoarele 7-10 zile

Directorul Fabricii de Arme Cugir, Radu Coroamă, a declarat, pentru Agerpres, că le-a explicat salariaţilor din ce cauză s-a ajuns la imposibilitatea achitării salariilor şi că s-ar putea rezolva situaţia în următoarele 7-10 zile.

„Mai aşteptăm nişte licenţe de export. Marfa a fost recepţionată de către partener, dar nu poate pleca până nu avem licenţele de export”, a explicat acesta.

După ce beneficiarul ar achita marfa, atunci s-ar putea plăti şi salariile angajaţilor, potrivit directorului.

Numeroase proteste la Fabrica de Arme Cugir

În urmă cu două săptămâni a mai fost un protest spontan la Fabrica de Arme Cugir, legat tot de revendicări salariale. Sute de angajaţi au ieşit pe 3 iunie în faţa societăţii, nemulţumiţi de salariile pe care le primesc şi cerând majorarea acestora.

În ianuarie, mare parte dintre salariaţi au declanşat o grevă japoneză, nemulţumiţi de faptul că nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă, solicitând, totodată, venituri mai mari.

Salariaţii au întrerupt lucrul şi în 2024, nemulţumiţi de lipsa comenzilor, salariile mici şi condiţiile grele de muncă.

În Cugir sunt două fabrici de armament.

Uzina din Cugir a fost înfiinţată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier şi Oţel. În 2004, societatea s-a împărţit în Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme.

Proteste sunt organizate, miercuri, și în București. Profesorii din mai multe județe din țară au ieșit în stradă, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării.