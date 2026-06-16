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DCNews Stiri Două tramvaie s-au ciocnit în zona Obor. Traficul e blocat

Două tramvaie s-au ciocnit în zona Obor. Traficul e blocat

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 16 Iun 2026
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Tramvai din Capitală/ rol ilsutrativ. Sursa foto: Agerpres

Două tramvaie s-au ciocnit în zona intersecției de la Piața Obor.

Update:

"Liniile 5, 10 și 21 sunt blocate în continuare. Autobuzele linei 605 circulă pe un traseu prelungit de la Sos. Ștefan cel Mare/Str.Barbu Văcărescu, până la bd. Aerogării", a anunțat STB pe X.

"Linia 27 funcționează normal pe Calea Dudești de la ora 18:27", a mai transmis STB. 

Știre inițială: 

"Liniile 5, 10 și 21 - blocate în zona sos. Stefan cel Mare/Calea Moșilor, sens Pasaj Colentina, respectiv Piata Iancului. Cauza: eveniment de circulație. Deviere", a transmis STB pe X.  

Echipaje de ambulanță, pompieri și polițiști au ajuns la fața locului și au intervenit pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor persoanelor implicate.

STB a transmis că tramvaiele vor circula pe rute ocolitoare până la remedierea situației. 

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bucuresti
coliziune
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