Două tramvaie s-au ciocnit în zona Obor. Traficul e blocat

Tramvai din Capitală/ rol ilsutrativ. Sursa foto: Agerpres

Două tramvaie s-au ciocnit în zona intersecției de la Piața Obor.

Update:

"Liniile 5, 10 și 21 sunt blocate în continuare. Autobuzele linei 605 circulă pe un traseu prelungit de la Sos. Ștefan cel Mare/Str.Barbu Văcărescu, până la bd. Aerogării", a anunțat STB pe X.

"Linia 27 funcționează normal pe Calea Dudești de la ora 18:27", a mai transmis STB.

Știre inițială:

"Liniile 5, 10 și 21 - blocate în zona sos. Stefan cel Mare/Calea Moșilor, sens Pasaj Colentina, respectiv Piata Iancului. Cauza: eveniment de circulație. Deviere", a transmis STB pe X.

Echipaje de ambulanță, pompieri și polițiști au ajuns la fața locului și au intervenit pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor persoanelor implicate.

STB a transmis că tramvaiele vor circula pe rute ocolitoare până la remedierea situației.