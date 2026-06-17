Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Guvernul Veștea, tot mai departe de învestire. Bogdan Chirieac indică premierul care "ar scoate țara din criză": Nu știu dacă Nicușor Dan l-ar nominaliza

Guvernul Veștea, tot mai departe de învestire. Bogdan Chirieac indică premierul care "ar scoate țara din criză": Nu știu dacă Nicușor Dan l-ar nominaliza

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 17 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Guvernul Veștea pare blocat și are șanse tot mai mici de a trece de Parlament, în timp ce analistul Bogdan Chirieac indică o posibilă soluție politică pentru ieșirea României din criză.

România traversează o perioadă de criză politică profundă, iar scenariile privind formarea unui nou executiv devin tot mai incerte, în condițiile în care Guvernul Veștea pare să aibă șanse din ce în ce mai reduse de a fi învestit. Pe acest fond tensionat, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația, explicând, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalistul Dragoș Bistriceanu, că „probabil singura personalitate din România din mediul politic actual care ar putea scoate țara din criză” ar fi Victor Ponta.

"Ponta ar fi o soluție, s-a arătat dispus de mai multe ori să o facă, dar nu știu dacă Nicușor Dan l-ar nominaliza"

"În momentul acesta, Guvernul Veșetea nu are cum să treacă. Așteptăm în continuare să vedem desfășurări și ceea ce se poate întâmpla. Există și o parte pozitivă. Probabil singura personalitate din România din mediul politic actual, care ar putea scoate România din criză este domnul Victor Ponta, a mai făcut asta înainte. Are experiență și s-au întâmplat lucruri în 2012. România a ajuns 'tigrul Europei' sub conducerea sa. Apoi, a venit momentul de la Colectiv și discursul total greșit al președintelui Klaus Iohannis.

Ponta, între timp, a mai adunat experiență politică internațională și de business. Ponta ar fi o soluție, s-a arătat dispus de mai multe ori să o facă, dar nu știu dacă Nicușor Dan l-ar nominaliza. Important este că în Parlament a reușit să coaguleze o grupare. Gruparea, odată aflată sub conducerea lui Ponta, va putea să aibă o voce. E un lucru foarte important, pentru că de regulă e greu să te bazezi pe parlamentarii independenți. Lucrul acesta va avea importanță când se va contura cu adevărat un guvern cu o posibilă majoritate. Atunci ar putea să joace o carte, într-un fel sau altul, și domnul Victor Ponta", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: PNL, USR și UDMR intră, miercuri, în ședințe. Decizii în privința premierului desemnat Adrian Veștea
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
adrian vestea
pnl
psd
udmr
usr
coalitia de guvernare
criza politica
victor ponta
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

x close