PNL, USR și UDMR intră, miercuri, în ședințe. Decizii în privința premierului desemnat Adrian Veștea

PNL, USR și UDMR intră în ședință. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews

Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România intră în ședințe, miercuri, pentru a lua decizii în privința premierului desemnat Adrian Veștea.

UPDATE 3: Csoma Botond, precizări despre ședința UDMR

Botond, liderul de deputaților UDMR, a declarat că astăzi urmează, conform statutului, o întâlnire a grupurilor din Senat și Camera Deputaților pentru a lua decizia de a nu sprijini noul guvern în Parlament.

„Noi, astăzi, vom mai avea o ședință de grup, pentru că am spus și ieri, potrivit statutului Consiliului Permanent, am luat decizia ca UDMR să nu intre la guvernare. Dar sprijinul în Parlament, dacă este vorba de un sprijin pentru un cabinet din care nu facem parte, atunci decizia finală este luată de grupurile reunite ale UDMR-ului din Senat și Cameră (Deputaților, n.r.). Astăzi vom avea această ședință unde luăm decizia finală și există o recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite să nu votăm guvernul”, a explicat Csoma Botond la Digi24, afirmând că „noi, dacă luăm o decizie, toți facem la fel”, excluzând ipoteza ca Adrian Veștea să poarte discuții individuale cu unii lideri ai partidului.

UPDATE 2: PNL confirmă că întră în ședință de la ora 16:00

„Astăzi, 17 iunie, de la ora 16:00 va avea loc ședința Biroului Politic Național (în sistem online)”, a transmis PNL.

UPDATE 1: UDMR decide oficial că nu susține Guvernul Veștea

Și UDMR intră în ședință miercuri, începând cu ora 12:00, pentru a oficializa decizia de marți privind lipsa sprijinului dat Guvernului Veștea.

Reamintim că Uniunea Democrată Maghiară din România a luat decizia, marţi, să nu intre la guvernare într-un viitor Cabinet Veştea.

Știre inițială

În timp ce conducerea PNL se întrunește, astăzi, de la ora 16:00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN) pentru a „răspunde mai multor întrebări din partea membrilor”, USR intră în ședință, de la ora 18:30, pentru a decide oficial dacă va susține sau nu Guvernul Veștea. Potrivit informațiilor Digi 24, la PNL vor începe procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid.

Situația în PNL se complică și mai mult, în condițiile în care Adrian Veștea ar viza șefia partidului, exercitată în acest moment de Ilie Bolojan, potrivit celor mai recente informații apărute pe surse.

Ședință a BPN în PNL

„Astăzi, în BPN, conducerea partidului trebuie să răspundă în fața membrilor mai multor întrebări. Domnul Veștea a avut un termen în care putea să depună mandatul și să spună că nu acceptă propunerea președintelui. Urmează și celelalte întrebări are colegilor care fac parte din PNL. Dacă sunt miniștri care fac parte din PNL... Ei sunt împotriva statutului partidului, iar PNL trebuie să ia anumite decizii. E un partid cu reguli clare. Deciziile se respectă în interiorul partidului. De forțat nu putem să-l forțăm, e decizia dânsului (n.r. Adrian Veștea)”, a declarat Glad-Aurel Varga, senator PNL, la Antena 3 CNN.

USR decide dacă îl susține sau nu pe Veștea

„În acest moment, suntem în același scenariu cu domnul Veștea, premierul desemnat, și așteptăm discuțiile, să vedem dacă vine în Parlament pentru voturile de învestitură. Din punct de vedere statutar, decizia se ia în Comitetul politic; BPN a luat această decizie, dar ea trebuie să fie confirmată și de comitet. E o decizie foarte previzibilă, pentru că nu sunt colegi de-ai noștri care să susțină Guvernul Veștea”, a declarat Alin Stoica, deputat USR.

PNL a decis, luni, 15 iunie, că nu îl sprijină pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, solicitându-i acestuia depunerea mandatului până marți, la ora 10:00. Totuși, premierul desemnat a decis să înceapă discuțiile cu grupurile și partidele parlamentare, fără să urmeze cererea partidului.

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