Kelemen Hunor, reacție după ce UDMR a decis că nu intră la guvernare

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis marți că decizia partidului de a nu intra la guvernare într-un Executiv condus de Adrian Veștea se bazează pe lipsa unei majorități clare în jurul acestuia, numind două soluții la actuala criză politică.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis un mesaj, marți după-amiază, după decizia UDMR de a nu intra la guvernare în Executivul Veștea. Acesta a spus că soluția pentru actuala criză politică este reformarea coaliției de guvernare sau realizarea unui guvern minoritar.

Mai mult, el a motivat decizia UDMR de a nu susține Guvernul Veștea prin faptul că există o majoritate „incertă, netransparentă și politic inacceptabilă” în jurul acestuia, adăugând că „ar fi nevoie chiar de sprijinul unor partide extremiste” pentru ca acest Cabinet să fie învestit.

Kelemen Hunor: În spatele guvernului Veștea s-ar contura doar o majoritate incertă

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situația politică actuală, raportul de forțe din Parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului lui Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care acesta îl are în vedere.

Considerăm în continuare că este corect să se pornească de la realitățile parlamentare. Partidele din fosta coaliție trebuie să revină la masa negocierilor și, pe baza unui dialog politic deschis, să ajungă la o soluție funcțională: fie un guvern majoritar, fie un guvern minoritar susținut pe baza unor condiții clare.

Cunoscând raportul de forțe din Parlament, în spatele guvernului Veștea s-ar contura doar o majoritate incertă, netransparentă și politic inacceptabilă. Potrivit calculelor noastre, ar fi nevoie chiar de sprijinul unor partide extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică solidă.

Guvernarea stabilă nu poate fi construită pe extremiști, înțelegeri din culise și voturi incerte. România nu își poate permite încă o improvizație. UDMR nu a primit din partea comunității maghiare din Transilvania un mandat pentru acest lucru”, a scris președintele UDMR, Kelemen Hunor, marți, într-o postare pe Facebook.

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