Veștea și Grindeanu, discuții la Cotroceni cu Nicușor Dan după retragerea sprijinului PNL și UDMR

Adrian Veștea, premierul desemnat - foto Agerpres

Criza politică se adâncește la București, după ce PNL și UDMR au anunțat că nu vor susține guvernul condus de Adrian Veștea, iar negocieri de ultim moment au loc la Palatul Cotroceni pentru deblocarea situației.

Blocajul politic de la București pare să intre într-o nouă etapă, după ce atât PNL, cât și UDMR au anunțat că nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. În acest context, surse citate de România TV susțin că Adrian Veștea și liderul PSD, Sorin Grindeanu, se află la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan, pe fondul încercărilor de a găsi o soluție pentru deblocarea situației.

Întâlnirea are loc într-un moment în care șansele de învestire ale cabinetului Veștea s-au redus considerabil. Potrivit informațiilor apărute în cursul zilei, premierul desemnat urma să aibă și o nouă rundă de negocieri cu PSD, în încercarea de a identifica o formulă care să poată aduna suficiente voturi în Parlament.

PNL va exclude pe oricine votează pentru Veștea

Problemele au apărut după ce Partidul Național Liberal a decis oficial că nu va susține viitorul executiv. Conducerea formațiunii a stabilit că parlamentarii liberali vor merge pe formula „prezent, nu votez” la eventualul vot de învestitură. Mai mult, liderul formațiunii, Ilie Bolojan, a avertizat că orice parlamentar sau membru PNL care va susține guvernul în afara mandatului primit riscă excluderea din partid.

UDMR nu intră la guvernare

În paralel, UDMR a ales să rămână în afara viitoarei formule de guvernare. Liderii formațiunii au argumentat că nu văd perspective reale de stabilitate politică și că un eventual cabinet Veștea ar depinde de o majoritate extrem de fragilă. Potrivit declarațiilor făcute de liderul deputaților UDMR, Botond Csoma, Uniunea nu consideră că există garanții că un astfel de guvern ar putea funcționa pe termen mediu, chiar dacă ar reuși să treacă de votul Parlamentului.

Reprezentanții UDMR și-au exprimat, de asemenea, rezervele față de posibilitatea ca majoritatea să fie construită cu sprijinul unor parlamentari neafiliați sau al unor formațiuni precum SOS și POT, susținând că nu doresc să fie asociați cu o astfel de construcție politică.

În aceste condiții, ecuația parlamentară devine tot mai complicată. Fără sprijinul PNL și UDMR, guvernul Veștea ar avea nevoie de negocieri suplimentare și de o mobilizare aproape perfectă a voturilor disponibile pentru a obține învestitura. Chiar și în cazul unui succes la vot, lideri politici avertizează că stabilitatea unui asemenea executiv ar fi pusă sub semnul întrebării încă din prima zi de mandat.

Discuțiile de la Palatul Cotroceni sunt urmărite cu atenție de toate partidele, deoarece rezultatul lor ar putea decide dacă Adrian Veștea continuă încercarea de a forma un guvern sau dacă România intră într-o nouă rundă de consultări politice.