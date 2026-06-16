Acces pe platforma Primăriei Sectorului 4. Pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru autentificare

Sursa foto: Freepik

Tot mai mulți locuitori ai Sectorului 4 aleg să rezolve online diverse probleme administrative și caută acces către platforma digitală a primăriei.

După ce ajung pe site-ul oficial, utilizatorii trebuie să se autentifice folosind date precum CNP-ul și parola. Pentru cei care nu au încă un cont, este necesară parcurgerea câtorva pași simpli pentru înregistrare.

Deși platforma este gândită pentru a facilita accesul la serviciile publice, procesul de logare poate ridica uneori dificultăți, în special pentru persoanele mai puțin obișnuite cu utilizarea serviciilor online.

Din acest motiv, reprezentanții autorității recomandă consultarea instrucțiunilor și ghidurilor disponibile pe site, care explică pas cu pas modul de utilizare a platformei și pot ajuta la evitarea erorilor de autentificare.