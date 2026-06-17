Un tanc maritim care se îndrepta spre Galaţi a eşuat pe canalul Sulina

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Traficul navelor pe canalul Sulina este restricţionat.

Traficul navelor maritime pe canalul Sulina este restricţionat, începând de miercuri după-amiază, după eşuarea unui tanc maritim care se îndrepta spre Galaţi, iar autorităţile au declanşat o anchetă pentru a stabili circumstanţele evenimentului.

Nava tanc maritimă "Lilstella", aflată sub pavilion Hong Kong, este o navă cisternă pentru asfalt bitum, are o lungime totală de 109,9 metri şi o lăţime de 20 de metri, potrivit datelor de pe marinetraffic.com.

"Până în prezent, nu au fost semnalate pagube materiale sau urme de poluare. Şenalul navigabil este parţial obstrucţionat pentru navigaţia maritimă, fiind instituite restricţii temporare de trafic până la dezeşuarea navei", a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române, Cristina Puşcaşu.

Potrivit sursei, o echipă a Căpităniei Portului Tulcea s-a deplasat la locul evenimentului, mila marină 28+5, pentru evaluarea situaţiei şi dispunerea măsurilor necesare.

"Totodată, a fost solicitată intervenţia remorcherului Sulina 2, aparţinând Administraţiei Fluviale Dunărea de Jos din Galaţi", se mai specifică în informarea transmisă de instituţia din subordinea Ministerului Transporturilor, conform Agerpres