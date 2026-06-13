Astăzi are loc avanpremiera națională a filmului „Fjord”, marele câștigător de la Cannes

Filmul 'Fjord', regizat de Cristian Mungiu şi recompensat anul acesta cu premiul Palme d'Or, poate fi văzut în avanpremieră sâmbătă, într-o proiecţie unică, organizată simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de oraşe din ţară.

"Aceasta este o proiecţie de avanpremieră, deschisă, ca să dăm posibilitatea şi publicului românesc care s-a dovedit a fi foarte curios după Cannes să vadă filmul cât de repede, în condiţiile în care trebuie să mai aşteptăm până la premiera oficială, care va fi abia către finalul acestui an sau începutul anului viitor", preciza Cristian Mungiu la începutul lunii iunie.

Proiecţia începe la ora 19:00, iar regizorul a subliniat că filmul transmite un mesaj despre toleranţă şi convieţuire.

Biletele pentru avanpremieră au fost puse în vânzare pe 2 iunie.

Al doilea Palme d'Or pentru Cristian Mungiu

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d'Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanţă, alăturându-se unor cineaşti precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, fraţii Dardenne sau Michael Haneke.

* "Fjord" este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu şi totodată primul film "românesc" în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan.

Pelicula a fost filmată în mare parte în Norvegia, în primăvara anului 2025, şi reuneşte actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză şi română.

Povestea din spatele filmului și rolul lui Sebastian Stan

Filmul spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian, unde se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg. Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori, se arată în prezentarea peliculei.

Sebastian Stan interpretează rolul unui tată ale cărui convingeri despre educaţie, viaţă personală şi familie sunt puse la încercare.