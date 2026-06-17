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Accident pe Bulevardul Preciziei: Un tramvai a deraiat după ce a fost lovit de un TIR

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 17 Iun 2026
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Sursa foto: Agerpres

Tramvaiele liniei 25 sunt blocate pe Bulevardul Preciziei, spre CFR Progresul, în urma unui accident rutier.

Circulaţia tramvaielor liniei 25 este blocată, de la ora 17:30, pe Bulevardul Preciziei, înaintea staţiei "Metrou Preciziei", pe sensul de mers către CFR Progresul, în urma unui accident rutier provocat de un terţ, informează, miercuri, Societatea de Transport Bucureşti (STB).

"Un autotir a efectuat o manevră de mers înapoi şi a lovit un tramvai al liniei 25 care circula regulamentar. În urma impactului vagonul a deraiat. Nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenţie ale STB SA au fost dirijate de urgenţă la faţa locului şi acţionează pentru repunerea tramvaiului pe şine şi eliberarea căii de rulare", se arată în informarea STB.

Pentru preluarea călătorilor, STB SA a înfiinţat linia navetă 625, care funcţionează între Depoul Militari şi Piaţa Danny Huwe.

Până la reluarea circulaţiei în condiţii normale, o parte dintre tramvaiele liniei 25 circulă pe traseu deviat, iar călătorii sunt îndrumaţi să utilizeze linia navetă 625 în zona afectată. 

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