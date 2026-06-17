Drumurile expres din România vor avea benzi de urgență. Ministerul Transporturilor schimbă normele de proiectare

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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat ordinul de ministru care modifică normativul tehnic pentru drumurile expres. Schimbarea prevede introducerea benzilor de urgență, după modelul celor existente pe autostrăzi, cu scopul de a crește siguranța rutieră.

„Mai multă siguranţă pe drumurile expres din România! Am semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului! Corectăm astăzi o problemă de proiectare care, din păcate, a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave şi chiar tragice pe unele drumuri expres din România”, a anunţat Cosma, într-o postare publicată pe Facebook.

De ce este considerată necesară această modificare

Potrivit secretarului de stat, actualele norme pentru drumurile expres prevăd doar un acostament asfaltat îngust, care nu poate fi considerat o bandă de urgență propriu-zisă. În multe situații, șoferii opresc pe această zonă crezând că se află în afara pericolului.

„Realitatea este însă că, din cauza lăţimii reduse, vehiculele rămân parţial pe prima bandă de circulaţie, transformând o simplă oprire într-un risc major pentru toţi participanţii la trafic. Am văzut cu toţii consecinţele acestui neajuns pe DEx12 Craiova - Piteşti şi nu vrem să mai vedem astfel de tragedii repetându-se. De aceea, am demarat la Ministerul Transporturilor modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgenţă similare celor existente pe autostrăzi.

Mulţumesc noii companii de drumuri CNIR pentru integrarea şi transmiterea acestor propuneri, dar şi reprezentanţilor CNAIR şi ai IGPR care au participat la grupul de lucru responsabil cu aceste modificări”, a transmis secretarul de stat.

Ce schimbări vor apărea pe drumurile expres

Noile prevederi vizează extinderea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23 de metri. În plus, pe fiecare sens de circulație va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri. Totodată, podurile, pasajele și viaductele vor fi proiectate în funcție de noua configurație a drumului.

Pentru drumurile expres deja construite, autoritățile propun amenajarea unor alveole pentru opriri de urgență, amplasate la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri. Modificările nu vor viza doar viitoarele investiții. Ministerul Transporturilor anunță că noile cerințe vor fi introduse inclusiv în proiectele care se află deja în etapa de proiectare.

„Noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Este o modificare tehnică aparent simplă, dar cu un impact major asupra siguranţei rutiere. Infrastructura modernă nu înseamnă doar kilometri noi de drum, ci şi eliminarea tuturor elementelor care pot favoriza producerea accidentelor. Continuăm să învăţăm din experienţa drumurilor aflate deja în exploatare şi îmbunătăţim standardele după care construim infrastructura României”, a mai notat Horaţiu Cosma.