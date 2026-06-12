Makaveli, adus la Tribunalul București. Update: Influencerul a fost plasat sub control judiciar

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli; Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Influencerul Makaveli a fost adus la Tribunalul București.

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Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au decis vineri să nu ceară în instanţă arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, acesta fiind plasat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală.

„E vechiul dosar pe care îl știți cu toții, din 2024, în care ulterior s-a reținut că eu nu am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok”, a spus influencerul.

„În momentul în care nu plătești cadourile de pe TikTok, indiferent că ele au venit ieri sau alaltăieri, domnii îți rețin evaziune fiscală. Prejudiciul e undeva la 38.000 de euro”, a mai spus influencerul.

Știre inițială:

Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a fost reținut joi pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală. Influencerul, asociat în spațiul public cu Diana Șoșoacă și Călin Georgescu, a fost audiat timp de mai multe ore în cadrul Operațiunii Jupiter.

Vineri, acesta a fost adus din arest la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă într-un dosar de evaziune fiscală.

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Influencerul Makaveli, reţinut pentru 24 de ore

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reţinut joi, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Makaveli a fost ridicat joi dimineaţa de poliţişti şi dus la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, pentru a fi audiat.

La un moment dat, în timpul audierilor, i s-a făcut rău, astfel încât a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale, după care a fost adus înapoi la sediul Poliţiei.

Este vorba de un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli şi trei prieteni ai acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracţională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat şi nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conţinut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.