Cine NU va face parte din Guvernul Veștea

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veştea, premierul desemnat, a anunţat cine NU va face parte din guvernul său.

Adrian Veştea a declarat că va depune lista de miniştri şi programul de guvernare la Parlament în cursul zilei de miercuri. Iată cine NU va face parte din Guvernul Veştea.

"Cu siguranță vor fi colegi din Partidul Național Liberal care vor deveni miniștri. A existat un vot în cadrul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, prin care s-a decis un vot cu recomandare, nu un vot obligatoriu. Este un vot cu recomandare la care parlamentarii pot participa în situația în care anumite grupuri parlamentare își propun acest lucru. Dar marea majoritate a reprezentanților din teritoriu au considerat că, în acest moment și în această situație, nu vor participa la formarea guvernului cu persoane care să ocupe funcții de miniștri.

Lista de miniştri nu va cuprinde membri ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, fiindcă ținem cont de rezoluția care a fost dată în cadrul ședinței de astăzi și în urma declarațiilor publice. Am avut și eu o întâlnire față în față cu președintele și cu reprezentanții UDMR, iar aceștia mi-au comunicat decizia lor. Este o decizie fermă. Noi ne supunem acestei decizii, dar cred că nu mai putem să ne invităm la nesfârșit unii pe alții la guvernare. Decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic, un guvern format din Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și reprezentanți din zona tehnică, tehnocrată", a declarat Adrian Veştea la România TV, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu şi Silviu Mânăstire.

E posibil să se răzgândească cei de la UDMR?

"Eu am fost mereu un om deschis, un om al dialogului, am poarta deschisă pentru ei. Îmi doresc ca fiecare parlamentar să se implice în acest vot și să avem, în sfârșit, un guvern. Chiar dacă majoritățile se construiesc așa cum se construiesc în această situație, eu cred că sunt o persoană responsabilă și matură, dispusă să dea explicații pentru toate deciziile pe care le ia.

Poate că este mai bine așa, fiindcă vom avea o supraveghere permanentă. Atunci când ești monitorizat și ți se face o evaluare la 3 luni, la 6 luni sau la un an de zile, este necesar să te raportezi în primul rând la obiectivele pe care ți le-ai propus în programul de guvernare și la ceea ce își doresc cetățenii României. În felul acesta ne facem datoria", a mai precizat Adrian Veştea.

Alexandru Nazare, parte din Guvernul Veştea

"Bolojan a mutat jocul politic anunțând un guvern minoritar condus de Alexandru Nazare. Pe de altă parte, dumneavoastră l-ați anunțat pe Alex Nazare la Finanțe, în cabinetul dumneavoastră. Unde este Alex Nazare? La Bolojan sau la Veștea?", a intervenit Silviu Mănăstire.

"Chiar m-am întâlnit cu el. Cred că sunt o persoană principială care, la viața mea, din poziția de ordonator de credite, am executat foarte multe bugete. Bugetul României, în acest moment, când este evaluat de foarte multe organisme de rating, contează să fie în parametri pe care și i-a prognozat, iar Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul Guvern al României.

Alexandru Nazare și-a manifestat intenția de a face parte din Guvernul Veștea. Am avut o discuție cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi. Ne-am întâlnit de dimineață, i-am spus intenția mea și cred că este necesar să ducem la bun sfârșit un buget", a spus Adrian Veștea.