„Eroul” de la Palatul Victoria: Cine e favoritul surpriză care ar putea moșteni „lumina aprinsă” de Ilie Bolojan

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Miercuri, 1 iulie, Ilie Bolojan a afirmat că s-ar putea ajunge la soluţia unui Guvern de armistiţiu, cu mandat pe perioadă scurtă. La câteva ore distanţă, a apărut informaţia conform căreia favorit pentru funcţia de premier într-un astfel de Guvern ar fi Alexandru Nazare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informaţia la Realitatea Plus, într-o notă ironică.

"Eu m-am obişnuit cu Ilie Bolojan premier, şi mă aştept să îl văd în funcţie inclusiv la Crăciun. Treaba asta, că îşi anulează vacanţele din Bora Bora şi Honolulu aleşii neamului, ca să vină aici şi să îşi zdrobească capul pentru a găsi Guvern cu puteri depline... eu asta nu cred nici în ruptul capului.

Deci rămâne Bolojan. Are toate puterile unui prim-ministru, mai puţin cea de a da ordonanţe. Dar se semnează contracte, se fac iscusinţe de tot felul. Domnul Bolojan nici nu plăteşte facturile statului, cheltuielile statului. Pentru companiile care au avut neşansa să lucreze pentru stat. Se micşorează deficitul, dar companiile alea se duc pe apa sâmbetei, în faliment. Şi lucrurile merg mai departe aşa cum sunt.

Dar ce vă deranjează? USR conduce ţara, Bolojan e la USR. UDMR e bine mersi, e liniştit, calm, nu îl deranjează nimeni. PSD s-a dus de bunăvoie în opoziţie şi rămâne acolo (n.r. ton ironic). De ce să schimbăm lucrurile dacă merg atât de bine?

Dacă opreşte intrarea României în junk, Bolojan devine un erou. Era cel mai urât om din România, acum e un erou pentru că a aprins lumina în cămară (n.r. trimitere la declaraţiile făcute de Ilie Bolojan la momentul în care a trecut moţiunea de cenzură împotriva Guvernului său). Dacă a zis că trage şi 10 miliarde din PNRR, bani care nu s-au tras în 6 ani... deci e erou cu acte în regulă.

Poate să îl supere un pic mişcările din stradă din septembrie şi octombrie, dar cu voia lui Dumnezeu şi a cui trebuie trecem şi peste momentele astea.

Eu m-am obişnuit cu domnia sa, şi cu doamna Oana Gheorghiu, şi cu toţi de pe acolo, lume luminată. Sunt toţi bruxellezi, care e problema? Nu sunt pro-ruşi, nu poţi să spui asta despre ei. Sunt cu progresiştii de la Bruxelles, deci care e problema?

Asta că o să facă Guvern la mijlocul lui iulie, începutul lui august, e groasă. Zău! Nu ştiu ce să spun!", a declarat Bogdan Chirieac.