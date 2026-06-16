Fată de 12 ani, în stare critică la ATI după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar - VIDEO

Fată de 12 ani, intubată după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar. Sursa foto: Pexels

O minoră de 12 ani se află în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar, în urma unui accident produs luni în localitatea Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Fata de 12 ani care, luni, a fost victima unui grav accident de circulaţie produs în localitatea bistriţeană Mureşenii Bârgăului, pe Drumul Naţional 17, unde un şofer a ajuns cu maşina pe trotuar şi a lovit trei persoane, se află internată, în stare critică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş.

„Fetiţa este în ATI copii la SCJU Târgu Mureş, este în stare critică, intubată, ventilată mecanic", a precizat marţi, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Mariana Moldovan.

Resuscitată la fața locului

Fata de 12 ani a fost găsită de echipajele medicale care au intervenit la locul accidentului în stop cardio-respirator, a fost resuscitată şi transportată apoi cu un elicopter SMURD la Târgu Mureş.

Alte două victime în urma accidentului

Celelalte două victime ale accidentului, o fată de 11 ani şi o femeie de 31 de ani, au suferit mai multe traumatisme, dar au fost externate, în cursul zilei de luni, din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

„În urma evaluării clinice şi paraclinice din UPU-SMURD, s-a stabilit că minora de 11 ani a suferit traumatisme şi escoriaţii la ambii genunchi, iar femeia de 31 de ani, contuzii la umărul şi piciorul stâng. Ambele au fost externate cu recomandări medicale”, a transmis reprezentanta SCJU Bistriţa, Camelia Strungari.

Șoferul a pierdut controlul direcției

Cele două fete şi femeia au fost accidentate, luni, de o maşină condusă de un bărbat de 59 de ani din judeţul Botoşani, care a pierdut controlul direcţiei, a pătruns pe sensul opus de mers şi apoi pe trotuarul pe care se aflau victimele, lovindu-le, ulterior colizionând trei autoturisme parcate, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi fac cercetări, pentru a stabili cauza şi împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.

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