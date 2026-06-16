Cine este Anca Daniela Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea

Adrian Veștea și soția sa, Anca Veștea. Sursa foto: Adrian Veștea, Facebook

Anca Daniela Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea, a intrat în atenția publicului în ultimele zile, după nominalizarea-surpriză făcută de președintele Nicușor Dan.

Anca Daniela Veștea, soția lui Adrian Veștea, pare că a preferat să rămână departe de viața politică și de expunerea publică. Singurele apariții publice ale acesteia pot fi regăsite pe contul ei de Facebook și pe cel al soțului său, unde sunt publicate ocazional fotografii de familie.

Apariții rare ale Ancăi Daniela Veștea

Deși activează în sectorul public, unde ocupă funcția de consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Anca Veștea, originară din Râșnov, a rămas, de-a lungul timpului, în afara scenei politice. Pentru funcția de consilier superior, Anca Veștea ar încasa un salariu lunar de aproximativ 6.800 de lei.

Potrivit informațiilor publicate pe contul său de Facebook, aceasta a absolvit în 1998 Liceul de Informatică din Brașov, iar în 2002 a finalizat studiile la Universitatea Transilvania, Facultatea de Științe Economice, din același oraș.

În ultimele zile, numele Ancăi Veștea a atras atenția publicului, în contextul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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Cei doi sunt stabiliți de mulți ani în județul Brașov, unde și-au construit familia și cariera. Cuplul Veștea are doi copii: unul este elev în clasa a XII-a, iar celălalt este student.

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Declarația de avere a lui Adrian Veștea

Adrian Veștea are mai multe terenuri agricole, intravilane și forestiere în județul Brașov (zona Râșnov), dobândite prin cumpărare și moștenire, cu suprafețe de la câteva mii până la peste 24.000 mp.

Deține o casă de locuit în Râșnov, un apartament în Brașov și o casă de vacanță tot în Râșnov, toate în coproprietate cu soția sa.

Premierul desemnat are, de asemenea, un autoturism Volkswagen Tiguan din 2017.

Adrian Veștea are conturi bancare în lei, euro și dolari, cu solduri de ordinul zecilor de mii de euro echivalent, precum și depozite bancare și economii. De asemenea, deține titluri de stat în valoare de aproximativ 200.000 lei.

Are venituri din funcții publice (președinte de consiliu județean și fost ministru), din chirii și dobânzi bancare, potrivit declarației sale de avere din 2024.

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