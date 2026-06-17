Un mort și doi răniți după un accident grav între două TIR-uri pe DN6

Accident pe DN6 între două TIR-uri. Sursa foto: Agerpres/Rol ilustrativ

Un șofer de 39 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, miercuri dimineață, după ce TIR-ul pe care îl conducea a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt camion, pe DN6, în județul Caraș-Severin.

Un bărbat a murit şi alte două persoane au fost rănite, miercuri dimineaţă, după ce două TIR-uri s-au ciocnit pe DN6, în zona localităţii Jupa, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

Accidentul s-a produs la kilometrul 461+200 m, în afara localităţii Jupa.

Un șofer de 39 de ani a intrat pe contrasens

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un ansamblu de vehicule (TIR) condus de un bărbat de 39 de ani, care circula din direcţia Caransebeş către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, intrând în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetăţean uzbec. În urma impactului, bărbatul de 39 de ani a decedat”, a transmis IPJ.

De asemenea, şoferul şi un pasager din al doilea TIR au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili împrejurările producerii accidentului, notează Agerpres.

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