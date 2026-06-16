Românii fac haz de necaz: „Atenție, înșelăciune! Te sună unul, Nicușor, și îți spune că te numește premier” - VIDEO

În mijloc, președintele Nicușor Dan, alături de Eugen Tomac, premier desemnat și retras (s) și Adrian Veștea, cel mai recent premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Românii au ales să trateze cu umor criza politică, pe rețelele de socializare, după nominalizările făcute de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Pe fondul crizei politice din România și al schimbărilor surprinzătoare în privința celui care să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria, românii au ales să facă haz de necaz pe rețelele de socializare.

Desemnarea lui Eugen Tomac, retragerea acestuia și ulterior nominalizarea lui Adrian Veștea - o mutare-surpriză a președintelui Nicușor Dan - a făcut ca internauții să inunde spațiul online cu reacții ironice și meme-uri, mai ales că nici al doilea premier desemnat pare că nu are șanse, în final, să găsească sprijin pentru formarea Guvernului.

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„Mickey Mauscă”, următoarea nominalizare a președintelui Nicușor Dan?

„Comunicat MAI” - Înșelăciunea „premierul”

Pe rețelele de socializare circulă și un comunicat fals MAI care avertizează cetățenii cu privire la o „înșelăciune”.

„Atenție la înșelăciunea prin metoda 'premierul'! Te sună unul, Nicușor, și îți spune că te numește premier!”, este doar una dintre glumele regăsite în mediul online.

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Rămâne de văzut ce vor decide partidele politice, în perioada următoare, după o lună și 11 zile de la căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură.