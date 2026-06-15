Reacția BOR după atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev - Video

Captură Twitter Yulia Svyrydenko - Mănăstirea Lavra Pecerska în flăcări

Patriarhia Română a transmis un mesaj cu privire la atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev., unul dintre cele mai importante centre ale spiritualităţii ortodoxe şi monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Mesajul BOR după atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev

"Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Orice atingere adusă unui lăcaş de cult şi unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică şi culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creştinătate şi pentru patrimoniul universal al umanităţii. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violenţelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieţilor omeneşti şi pentru conservarea patrimoniului spiritual şi cultural aflat în calea conflictelor armate", a transmis, luni, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

AFP transmite, conform autorităților ucrainene, că un val de lovituri ruse a ucis duminică noaptea cel puţin nouă oameni în Ucraina - patru la Kiev şi cinci la Harkov. Primarul Vitali Kliciko a relatat că a luat foc acoperişul catedralei Adormirea Maicii Domnului din complexul Lavrei Peşterilor, înscris în patrimonul mondial al UNESCO.

Mănăstirea Lavra Pecerska, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale Ortodoxiei, cu peste 100 de sfinte moaște

Mănăstirea Lavra Pecerska este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale Ortodoxiei. Aici sunt adăpostit peste 100 de sfinte moaște ale cuvioșilor ce s-au nevoit aici de-a lungul timpului.

Mănăstirea Lavra Pecerska a fost fondată în anul 1051 de Sfântul Antonie. Așezământul a început ca un complex de peșteri în care călugării trăiau în post și rugăciune. Pe măsură ce numărul pustnicilor a crescut, spațiul a devenit insuficient, fapt care a dus la construirea unei mănăstiri la suprafață, chiar la intrarea în peșteri.

Este considerată cea mai veche mănăstire rusească, Lavra se întinde pe două coline verzi de pe malul drept al Niprului. În momentul de față, este cel mai mare complex monastic din Ucraina, cu o suprafață de peste 30 de hectare și aproximativ 100 de clădiri, dintre care 42 sunt considerate unice prin arhitectura lor. Complexul cuprinde 23 de biserici, fortificații, grote, muzee, însă și ateliere de pictură și croitorie.

De-a lungul istoriei, Mănăstirea Lavra Pecerska a fost aproape distrusă în anul 1240 de invazia tătarilor, dar a fost reconstruită treptat în secolele următoare, atingând forma actuală în secolul al XVIII-lea, în stil baroc ucrainean.

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Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Preşedintele Zelenski condamnă Rusia pentru o crimă împotriva culturii creştine la Lavra Peşterilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat luni Rusia pentru o crimă împotriva culturii creştine prin atacul de duminică noaptea asupra Lavrei Peşterilor din Kiev, transmite Reuters.

Vitali Kliciko, primarul capitalei ucrainene, a relatat că după valul de atacuri ruseşti cu rachete şi drone a luat foc acoperişul catedralei Adormirea Maicii Domnului din complexul Lavrei Peşterilor, înscris în patrimonul mondial al UNESCO.

Zelenski a afirmat pe platforma X că "o lovitură rusească asupra Lavrei Peşterilor din Kiev a incendiat Catedrala Adormirea Maicii Domnului - o biserică a cărei istorie începe în secolul al XI-lea. Iar asta este una din cele mai grave crime de până acum ale Rusiei împotriva culturii creştine".

Un fotograf al France Presse a confirmat că faţada bisericii este spartă, acoperişul parţial distrus şi peste zece maşini de pompieri interveneau luni dimineaţa la faţa locului.

Armata rusă a afirmat pe Telegram că a lansat "o lovitură masivă cu arme de înaltă precizie şi rază lungă de acţiune (...) şi cu drone" asupra unor obiective ale industriei militare din Kiev, Harkov şi Dnipro, precum şi "împotriva unor aeroporturi militare şi centre logistice din Ucraina". "Obiectivele loviturii au fost atinse, toate ţintele au fost nimerite".

Ruşii au bombardat în cursul nopţii mai multe oraşe mari din Ucraina, lansând potrivit militarilor ucraineni 70 de rachete şi 611 drone, din care apărarea antiaeriană a reuşit să doboare doar 50, respectiv 582. Atacurile au ucis cel puţin nouă oameni, iar numărul răniţilor este de ordinul zecilor.

Zelenski a cerut ţărilor celor mai dezvoltate din lume, membre ale grupului G7, să reacţioneze "hotărâtor", să crească presiunile asupra Rusiei şi să ajute mai mult apărarea antiaeriană a Ucrainei invadate de forţele ruse din februarie 2022, în special în privinţa capacităţilor defensive împotriva rachetelor balistice. "Este foarte important să existe o reacţie din partea ţărilor din G7, care se reunesc acum la un summit", a insistat liderul de la Kiev, notează Agerpres.