„Onco Multi Suport” la Galați - sprijin pentru pacientul oncologic, după tratament

Foto: Facebook Costel Fotea

Confenrința Regională Interdisciplinară "Onco Multi Suport",un eveniment dedicat sprijinului acordat pacientului oncologic după tratament și dezvoltarea unor servicii medicale integrate pentru recuperare și monitorizare

În cadrul conferinței au fost evidențiate investițiile realizate de Consiliul Județean Galați în domeniul oncologiei, precum și proiectele aflate în derulare pentru dezvoltarea serviciilor medicale destinate diagnosticării și tratării cancerului.

Având în vedere că aproape 17.000 de gălățeni se află în evidențele medicilor cu afecțiuni oncologice, am investit constant în dezvoltarea unui centru de excelență în diagosticul și tratamentul cancerului. Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație: RMN 3 Tesla, două acceleratoare liniare, CT cu 128 de slice-uri, PET-CT și SPECT-CT, mamograf digital cu tomosinteză, săli de operație pentru intervenții complexe și un robot pentru pregătirea tratamentelor personalizate.

Totodată, au fost modernizate laboratoarele de anatomie patologică, iar în acest an a început construirea unui Centru de îngrijiri paliative.

De asemenea, și alte spitale din județ beneficiază de investiții importante, precum tomograful în coerență optică (OCT) de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, care contribuie la depistarea timpurie a cancerului de piele.

Mă bucur că astfel de evenimente aduc la aceeași masă specialiști, autorități, organizații de pacienți și reprezentanți ai mediului academic pentru a găsi soluții concrete în sprijinul celor care luptă cu această boală.

Consiliul Județean Galați va continua să investească în sănătate și în proiecte care oferă pacienților acces la servicii medicale moderne și șanse mai bune la o viață de calitate a ținut să precizeze Costel Fotea, președintele PSd al C.J.