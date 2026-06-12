Ajutoare de urgență de peste 1,7 milioane de lei aprobate de Guvern pentru sute de familii. Cine va beneficia / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @grandwarszawski

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1,723 milioane de lei. Fondurile sunt destinate sprijinirii a 397 de familii și persoane singure aflate în situații dificile, cauzate de incendii, fenomene meteorologice extreme, accidente sau probleme de sănătate.

Potrivit unui comunicat transmis de minister, suma de 492.000 de lei va ajunge la 74 de familii și persoane singure afectate de incendii. Aceste cazuri provin din mai multe județe, printre care Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Alte 68.000 de lei vor fi acordați pentru 17 familii și persoane singure afectate de fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025. Beneficiarii provin din județele Botoșani și Constanța.

Un caz separat vine din județul Hunedoara, unde o familie aflată într-o situație dificilă în urma unui accident rutier va primi un sprijin de urgență în valoare de 5.000 de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 1,158 milioane de lei, va fi direcționată către 305 familii și persoane singure care se confruntă cu probleme de sănătate sau alte situații care pot duce la excluziune socială.

Beneficiarii provin din numeroase județe, inclusiv Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București.

CITEȘTE ȘI: Ajutor de 1 milion de lei de la Guvern pentru oamenii din Rucăreni, după incendiul care a ars din temelii peste 30 de case

Cum sunt distribuite fondurile

Sumele sunt alocate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în funcție de nevoile fiecărui caz.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează propunerile venite din teritoriu și le transmite Ministerului Muncii. Propunerile sunt susținute de cereri, declarații pe propria răspundere și documente justificative. În plus, autoritățile efectuează verificări pe teren pentru a confirma situațiile de dificultate și eligibilitatea beneficiarilor.