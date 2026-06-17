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DCNews Stiri Alertă în Sibiu: Un urs a fost văzut în cartierul Lazaret. Autoritățile au emis RO-ALERT

Alertă în Sibiu: Un urs a fost văzut în cartierul Lazaret. Autoritățile au emis RO-ALERT

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 17 Iun 2026
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Sursa Foto: Agerpres

Un urs a fost semnalat miercuri seară în Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul răului Cibin.

Un urs a fost văzut miercuri seara în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, animalul a fost observat în urmă cu puţin timp, iar apelul a fost făcut la numărul unic de urgenţă 112. La faţa locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile specifice de intervenţie.

Totodată, Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie (IJJ) Sibiu a informat că la faţa locului a fost direcţionat de urgenţă un echipaj de jandarmi şi au fost informaţi reprezentanţii celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu, conform OUG nr 81 / 2021.

De asemenea, autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, prin care aceştia sunt avertizaţi cu privire la prezenţa ursului pe raza municipiului şi sunt sfătuiţi să evite zona şi să nu se apropie de animal. 

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