Lucian Isar, fost concurent de la Românii au talent și X Factor, a murit la 44 de ani. Apel pentru găsirea familiei artistului / FOTO: captură video YouTube

Lumea artistică este în doliu după dispariția lui Lucian Isar, cunoscut publicului larg drept „Lucică Diamanta”. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, fostul concurent de la „Românii au talent” și „X Factor” a murit la vârsta de 44 de ani.

Originar din Slatina, artistul a devenit o prezență recognoscibilă în spațiul public prin aparițiile sale spectaculoase și prin stilul său aparte. Vestea decesului a fost însoțită și de un apel urgent al apropiaților, care nu au reușit să ia legătura cu familia, notează redactia.ro.

Informația privind moartea lui Lucian Isar a fost făcută publică pe un grup de Facebook, de persoane din anturajul său. Conform mesajului distribuit online, „Lucică Diamanta” ar fi încetat din viață din cauza unei boli autoimune, la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Apel disperat pentru găsirea familiei artistului

Situația a devenit cu atât mai delicată cu cât, la momentul anunțului, apropiații nu reușiseră să contacteze familia pentru organizarea înmormântării.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că, astăzi dimineață, Lucian Isar, cunoscut de mulți și sub numele de «Lucică Diamanta», a încetat din viață în urma unei boli autoimune”, se arată în apel.

Cei din anturajul artistului susțin că acesta ar avea o mamă, un copil și frați sau surori, însă nu au reușit să îi găsească.

„Știm că are mamă, un băiețel și frați/surori, însă, în acest moment, nu reușim să luăm legătura cu familia sa. Rugăm pe oricine îl cunoștea pe Lucian sau deține informații despre rudele sale să ne contacteze cât mai urgent”, transmit apropiații.

Mesajul a fost însoțit de un apel la solidaritate și la distribuirea informației, pentru ca familia să poată fi găsită și informată.

Un artist care a lăsat în urmă emoție și controverse

Lucian Isar rămâne cunoscut ca un artist nonconformist, prezent în emisiuni precum „Românii au talent”, „X Factor” și, potrivit apropiaților, „Chefi la cuțite”.

Dispariția sa la doar 44 de ani lasă în urmă durere în comunitatea din Slatina și în rândul celor care i-au urmărit parcursul artistic.

Apropiații speră ca apelul lansat să ajungă la familia artistului, astfel încât acesta să fie condus pe ultimul drum în condiții demne.