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DCNews Politica ”Înjuri PNL. Nu ai cum explica așa ceva”. A. Caramitru critică izbucnirea președintelui

”Înjuri PNL. Nu ai cum explica așa ceva”. A. Caramitru critică izbucnirea președintelui

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 26 Iun 2026
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INSTANT_PNL_CONGRES_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan / inquam photos

Andrei Caramitru critică ieșirile președintelui Nicușor Dan, care acuză direct conducerea PNL.

”Ca să câștigi un conflict politic trebuie să ai o poveste, un narativ atât emoțional, cât și logic. Nu există nici o logică să spui - îl pun de la peneleu pe Veștea și care nici măcar nu e susținut de PNL. Dar NU îl pun pe Mureșan, care e 10 clase peste, tot de la PNL, care are deja trei partide care îl susțin formal. Și după să înjuri tot PNL că de ce propune pe cineva cum își permit. Nu ai cum explica așa ceva. Nimeni nu poate justifica sau face spin la așa ceva. E aberant punct” scrie Andrei Caramitru, analist politic și-n trecut strateg al USR. 

Anterior, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii PNL, USR, UDMR, PSD și Minorităților, de la care aștepta o propunere de Guvern, care nu s-a materializat, pentru că partidele puse de către președinte în aripa ”pro-occidentală” nu se înțeles. Ulterior, președintele a transmis un mesaj tranșant prin care a acuzat direct PNL că de marți până astăzi s-a răzgândit. Și nu ar fi fost prima oară. 

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