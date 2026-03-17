Studenții, revoltați de atitudinea liderilor PNL: Partidul a susținut agresiv impozitarea

Liga Studenților (LS IAȘI) condamnă atitudinea deputatului Alexandru Muraru și a organizației județene PNL Iași față de problema foștilor deținuți politici, PNLiștii ieșeni boicotând în ultimii patru ani comemorările anuale care au loc la Iași, pe 9 martie, reglementate prin Legea 247/2011 pentru persoanele persecutate de regimul totalitar. Totodată, partidul a susținut în mod agresiv impozitarea prin aplicarea de CASS asupra despăgubirilor pe care le primesc persoanele persecutate de regimul comunist prin detenție, deportare sau alte forme, precum și urmașii acestora, deși prin natura acestora și prin lege specială nu sunt impozabile.

La București, manifestațiile au fost organizate cu sprijinul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, fiind chemați soldați din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, cu participarea reprezentanților autorităților locale și centrale, inclusiv a Administrației Prezidențiale, în prezența a zeci de persoane deportate și moștenitori ai unor foști deținuți politici. La Cluj-Napoca, manifestațiile au avut sprijinul Primăriei, fiind prezent inclusiv edilul Emil Boc și mai mulți reprezentanți ai autorităților locale. Astfel de manifestații au avut loc și în alte orașe, cu sprijinul autorităților locale.

În schimb, la Iași, autoritățile locale nu au mai fost prezente la comemorări de patru ani, iar anul acesta nici măcar nu au depus o coroană, singurul care a transmis un mesaj public fiind Primarul Iașului, Mihai Chirica. (...)

Alexandru Muraru este responsabil de derapajele ideologice ale PNL din ultimii ani, susține Drd. Constantin Ciobanu, președintele LS Iași, care au culminat cu boicotarea comemorărilor locale pentru foștii deținuți politici, lansarea de atacuri repetate la adresa memoriei lor, catalogarea lor într-o manieră comunistă, de veritabili dușmani politici, precum și prin impozitarea despăgubirilor pe care aceștia și urmașii lor le primesc ca urmare a perioadei de detenție sau de persecuție, care le-a afectat nu doar viața, ci inclusiv stabilitatea și viitorul copiilor lor, care au avut și au dificultăți de realizare profesională din această cauză. Legea nr. 141/2025 face o mare nedreptate acestor persoane, al căror drept la despăgubiri neimpozitabile este garantat de art. 7 alin. 2 din DL 118/1990 și de art. 62 din Codul Fiscal.

Aceste atitudini cu iz stalinist și identice în discurs cu cele ale Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova nu sunt o noutate, având în vedere inițierea proiectului de lege controversat prin care se urmărește a oferi puteri de procuror unor ofițeri de informații, deși într-un stat de drept, cercetarea penală se face exclusiv cu procurori și în baza unei legislații generale și transparente, nu cu strălucitori în întuneric aleși pe sprânceană ca pe timpul comunismului sau ca în regimurile hibride.” a declarat Constantin Ciobanu, președinte al Ligii Studenților.