Reacția ministrului Radu Miruță, după amenințarea Iranului la adresa României

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat de jurnaliști, la Parlament, despre avertismentul direct lansat de regimul de la Teheran la adresa României, după decizia Parlamentului privind folosirea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA. Radu Miruță a declarat că afirmațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului nu făceau referire la amenințări militare.

Ministrul Radu Miruță, despre amenințarea Iranului la adresa României

„Am văzut o declarație a purtătorului de cuvânt al ministrului de Externe iranian, nu de la ministru, nu de la președinte. Acel lucru pe care l-am văzut nu făcea referire la amenințări militare, ci la chestiuni de natură politică și juridică. Eu pot să vă răspund despre aspectele militare, spunându-vă că ceea ce Parlamentul a votat acum o săptămână este un element care sporește capacitatea de apărare a României și mărește gradul de descurajare al celor care s-ar uita poate cu ochi interesați să atenteze la siguranța națională. Eu sunt în permanență preocupat ca siguranța națională a României să fie prima prioritate și să facem tot ce ține de noi ca ea să crească. Faptul că militari americani vin în România este ceva de a crește gradul de descurajare, nu îl scade”, a spus ministrul Apărării, Radu Miruță.

Măsuri suplimentare de protecție după avertismentul Iranului la adresa României?

Chestionat de reporteri dacă vor fi luate mai multe măsuri de protecție, în contextul amenințărilor Iranului, Miruță a spus că nu există informații că ar exista un risc suplimentar în România.

„Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat în special românilor. Că există riscuri de atacuri teroriste, atentate, undeva în lume unde s-ar afla și români, se poate întâmpla. MApN deține informații cu privire la riscuri militare, cu privire la alte tipuri de riscuri sunt alte structuri ale statului român, care până acum nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare”, a spus ministrul Radu Miruță.

„Scutul de la Deveselu apără România împotriva amenințărilor din Iran”

El a mai punctat că scutul de la Deveselu are capacitatea de a neutraliza un potențial atac.

„Există certitudinea că scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni din Iran. Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri”, a mai declarat Radu Miruță.