Alina Gorghiu: Parlamentarii care au făcut scandal la dezbaterea privind utilizarea bazelor militare de către SUA, sancţionaţi

"Vă amintiți imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete și vuvuzele în Parlamentul României?

Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancționați în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizației pentru 3 luni.

Spun fără echivoc: o astfel de conduită nu poate fi acceptată.

Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon.

Nu este libertate de exprimare să urli și să bruiezi lucrările.

Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate.

Sesizarea a vizat exact aceste derapaje:

• limbaj jignitor și agresiv,

• perturbarea ședințelor de plen,

• comportamente incompatibile cu demnitatea funcției de parlamentar.

Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor", a declarat deputatul liberal Alina Gorghiu.