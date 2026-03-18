Buget 2026. Ministrul Florin Manole acuză PNL, USR și AUR că ignoră pensionarii și copiii cu dizabilități

Ministrul Muncii Florin Manole a sublinat că PSD va susține până în ultimul moment amendamentele la bugetul pe anul 2026 pentru pensionari și copii cu dizabilități. Mai mult, Florin Manole a criticat PNL, USR și AUR pentru că nu au propus nicio soluție alternativă pentru aceste categorii sociale.

Critici la adresa lipsei de soluții a PNL - USR - AUR

"Nu vom renunţa până în ultimul moment. Evident că vom face tot ce ţine de noi şi în plen. (...) Lupta pentru buget nu s-a terminat pentru că mai sunt puncte procedurale, mai este şi votul din plen şi noi ne vom susţine punctul de vedere până în ultimul moment, pentru că eu cred că avem această datorie faţă de pensionari şi de copiii cu dizabilităţi şi poate, pe parcursul acestei zile, pe parcursul zilei următoare, se mai trezeşte din răceala asta şi lipsa de empatie pentru aceste categorii sociale şi un alt grup politic, poate PNL, poate USR, poate oricine altcineva, pentru că avem nevoie de o soluţie pentru aceşti oameni. Nici PNL, nici USR, nici AUR, ca să-i pun pe toţi împreună cum s-au luat de mână astăzi, nu au pus nici o secundă pe masă nici o soluţie alternativă. Soluţia lor e nicio soluţie, dacă pot să zic aşa", a spus Florin Manole, la Palatul Parlamentului.

Florin Manole: Votul PNL contra amendamentelor PSD ar putea influența decizia partidului despre o eventuală ieșire de la guvernare

Florin Manole a precizat că votul PNL împotriva amendamentelor PSD va conta, foarte probabil, în analiza internă a partidului privind o eventuală ieşire de la guvernare.

"Foarte probabil că acest vot va conta, pentru că acesta era un amendament extrem de important pentru societate. Şi tocmai de aceea, dincolo de evaluarea PSD, sper ca 2,8 milioane de pensionari să ştie că pentru ei PNL, USR şi AUR au făcut un singur lucru - absolut nimic. La fel şi 300.000 de copii care să ştie că pentru aceste teme USR, PNL şi AUR au făcut absolut nimic", a afirmat ministrul.

Florin Manole: Bugetul pentru asistență socială al Ministerului Muncii pe 2026 scade cu 1,1 miliarde de lei față de 2025

Florin Manole a declarat că secţiunea de asistenţă socială din bugetul Ministerului Muncii este mai scăzută cu 1,1 miliarde de lei faţă de alocarea de 2025.

"O certitudine, dincolo de ce spune oricine, este faptul că secţiunea de asistenţă socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică fix cu 1,1 miliarde de lei decât alocarea anterioară. Dacă vreţi să merg un pic şi mai departe, ca să vedeţi până unde se duce ipocrizia, vă spun că Ministerul Muncii pierde aproape 8 miliarde lei în total. Dar cine primeşte mult mai mulţi bani? Oare nu chiar Finanţele care împart banii, dar nu pentru cei pentru care am cerut noi? E de verificat asta. Sunt cifre seci şi ele nu vor putea fi contrazise de nimeni. Asistenţa socială are cu 1,1 miliarde de lei mai puţin în bugetul din 2026 comparat cu bugetul anterior", a spus ministrul Muncii.

Amendamentul PSD, respins de două ori. Ce propunea

După o pauză de aproximativ trei ore, comisiile reunite de buget-finanţe au reluat votul pe amendamentul PSD la bugetul Ministerului Muncii, dar și asupra bugetului ministerului. Rezultatul a fost identic cu cel iniţial: amendamentul a fost respins.

Amendamentul PSD propunea alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile ce au în întreţinere copii cu handicap, dar şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei, notează Agerpres.

