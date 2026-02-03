Robert Cazanciuc preia conducerea Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Senat: Concluziile primei ședințe

Senatorul Robert Cazanciuc a participat la prima ședință în calitate de președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Senat.

„O nouă provocare în cariera politică, de senator, pe care am acceptat-o cu aceeași dorință de a contribui la bunăstarea României și la binele românilor”, a spus fostul ministru al Justiției.

Cazanciuc: „Am colegi cu multă experiență și cu dorință de a pune România în mișcare”

Robert Cazanciuc a subliniat nevoia dezvoltării unei infrastructuri rutiere și feroviară în toate județele țării, atât pentru îmbunătățirea călătoriilor și a siguranței acestora, dar și a timpului pierdut, în prezent, pe distanțele făcute între diferite regiuni ale României.

„Ca elev și student, am făcut naveta, e adevărat în alte vremuri, pe scara autobuzelor și a trenurilor. Am condus propriul autoturism peste 500.000 km prin țară, am vizitat toate județele ca ministru al justiției, utilizând toate căile de transport din România. Am militat încă de acum 10 ani pentru înființarea unui minister al 'micilor proiecte', în fapt o politică de prioritizare a investițiilor în infrastructura rutieră si de cale ferată din toate județele țării, care nu doar să reducă timpii de transport și să facă toate călătoriile mai sigure și mai confortabile, ci să reprezinte o bază de dezvoltare solidă a României”, a spus Robert Cazanciuc, într-o postare pe Facebook.

„Pasajul rutier de la Domnești, pasajul de la Drajna (Ialomița, Călărași), dar și calea ferată București-Giurgiu sunt proiecte alături de care am fost de la concept până la finalizare. Cred că sprijinirea dezvoltării infrastrucurii României este dorită de toți membrii Senatului. Discuția de astăzi a fost consistentă pe fiecare proiect în parte și sunt extrem de încantat să am colegi cu multă experiență și cu dorință de a pune România în mișcare. Nimic nu este greu și nici imposibil de realizat dacă pui pasiune și ai responsabilitatea a ceea ce trebuie să faci”, a mai spus el.

