Data actualizării: 15:27 29 Ian 2026 | Data publicării: 15:21 29 Ian 2026

Cine este noul consilier ”lalala” din Brăila - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Popa Petrică Costel consilier local Braila Imagine cu noul consilier local din Brăila. Foto: Captură video debraila.ro

Un nou consilier local din Brăila a înlocuit textul original al jurământului pe care îl rostea cu refrenul "la la la".

Brăila are un nou consilier local, pasionat, se pare, de muzică. Este vorba despre PNL-istul Popa Petrică Costel, care, în şedinţa Consiliului Local din Brăila, unde a depus jurământul, a sărit peste o parte importantă a textului şi l-a înlocuit cu refrenul "la la la".

O filmare cu momentul în care noul consilier depune jurământul a ajuns pe rețelele sociale, stârnind amuzamentul internauților.

"Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la... Jur să respect Constituţia şi legile ţării", a spus Petrică Popa în timpul depunerii jurământului.

Cine este Petrică Costel Popa

Petrică Costel Popa are 68 de ani și a devenit acum consilier local din partea PNL, înlocuind-o pe avocata Nicoleta Ivașcu, care a demisionat recent din Consiliul Local Municipal Brăila.

Popa nu este nou în această funcție, prin urmare a mai rostit jurământul de-a lungul vieții sale. Spre exemplu, a fost consilier municipal și în 1998, când primar al Brăilei era fostul lider comunist Anton Lungu. De atunci, a fost de mai multe ori consilier din partea PNL.

Acum a ajuns din nou consilier, deși pe lista de candidați se mai aflau și alți liberali. Totuși, a fost ales el pentru că liberalii aflați “în fața” lui ar fi renunțat la mandat.

Cum ar fi trebuit, de fapt, să sune jurământul noului consilier din Brăila

Conform Codului Administrativ, jurământul unui consilier local este obligatoriu şi trebuie depus în termen de 15 zile de la validarea mandatului. 

Jurământul lui Popa ar fi trebuit să sune așa: "Subsemnatul, Popa Petrică Costel, consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Brăila, jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Brăila. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!".

Formula religioasă de încheiere respectă libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

