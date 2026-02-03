€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Politica Rareș Bogdan: I-am atras atenția - lui Ilie Bolojan - că-și va rupe dinții. N-a vrut să asculte
Data publicării: 21:58 03 Feb 2026

Rareș Bogdan: I-am atras atenția - lui Ilie Bolojan - că-și va rupe dinții. N-a vrut să asculte
Autor: Iulia Horovei

KPNA6Z3z Rareș Bogdan, europarlamentar PNL (s); premierul Ilie Bolojan (d) Colaj DCNews/Iulia Horovei, Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat că l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan, înainte ca Guvernul să-și asume proiectul de lege care modifică pensiile speciale ale magistraților.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, crede că măsurile luate de Guvernul Bolojan în ultima perioadă, de tăieri ale cheltuielilor prin noi taxări, sunt greșite. El a declarat, totodată, că l-a avertizat pe președintele PNL în privința modificărilor dorite în rândul pensiilor magistraților, dar Bolojan „nu a vrut să-l asculte”.

Citește și: „Dacă nu guvernezi pentru oameni, nu are rost guvernarea”. Măsurile pe care UDMR nu le mai vrea: Nu e semn de slăbiciune, e de înțelepciune

Rareș Bogdan, avertisment pentru Bolojan: „Ca pățitu' nu-i niciunu'”

„Cred că ar trebui să aducem mai multe investiții, pentru a aduce mai mulți bani la buget, și nu creșteri de taxe, supraimpozitări și impozitarea celor care, oricum, sunt la limita subzistenței. (...) Filosofia bazată pe tăieri, impozitări, biruri puse pe micile companii este greșită. Trebuie ca România să aducă business mult în România, care să aducă bani la bugetul României. Și să nu ne uităm, ca și contabilii cu mânecuțe, doar la chestiunile pe care le putem tăia. Trebuie flexibilizat statul, trebuie făcută puțină ordine în companiile unde oameni încasează bani fără a face lucruri extraordinare. Trebuie făcută o reformă administrativă reală, dar văd că nu se mai vorbește despre ea.

Citește și: EXCLUSIV Soluția lui Remus Borza pentru economii de miliarde de euro în administrația publică. „Reducerea cu 10% e pistol cu apă”

(...) Sunt lucruri pe care și le-a asumat Ilie Bolojan, guvernarea, și sunt extrem de greu de făcut, lucruri pe care nu și le-a asumat nimeni. De exemplu, pentru că eu i-am atras atenția cu pensiile specialeca pățitu' nu-i niciunu', că-și va rupe dinții, cum mi-am rupt și eu dinții, împins de alții, și am fost lăsat în ofsaid. N-a vrut să asculte!”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan, la Antena3 CNN.

Citește și: Bolojan își consolidează poziția în PNL, susține Alexandru Muraru. Vot de încredere secret, decisiv la Vila Lac

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rares bogdan
pnl
ilie bolojan
guvern bolojan
pensii magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
Publicat acum 36 minute
Adrian Câciu îl pune la punct pe sindicalistul Sepi, în direct: Vouă vă e bine datorită PSD-ului! Ia mergeți cu Bolojan!
Publicat acum 53 minute
Medic, de 30 de ani, găsit mort în clinică. ”Încă un om puternic a cedat. Nu l-a ajutat că avea un băiețel”
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Pedeapsa cerută pentru lidera franceză Marine Le Pen, care i-ar putea interzice candidatura la prezidențiale
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 3 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Decizia judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Update: FRF, precizări
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 14 ore si 5 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close