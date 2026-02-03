Rareș Bogdan: I-am atras atenția - lui Ilie Bolojan - că-și va rupe dinții. N-a vrut să asculte

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, crede că măsurile luate de Guvernul Bolojan în ultima perioadă, de tăieri ale cheltuielilor prin noi taxări, sunt greșite. El a declarat, totodată, că l-a avertizat pe președintele PNL în privința modificărilor dorite în rândul pensiilor magistraților, dar Bolojan „nu a vrut să-l asculte”.

„Cred că ar trebui să aducem mai multe investiții, pentru a aduce mai mulți bani la buget, și nu creșteri de taxe, supraimpozitări și impozitarea celor care, oricum, sunt la limita subzistenței. (...) Filosofia bazată pe tăieri, impozitări, biruri puse pe micile companii este greșită. Trebuie ca România să aducă business mult în România, care să aducă bani la bugetul României. Și să nu ne uităm, ca și contabilii cu mânecuțe, doar la chestiunile pe care le putem tăia. Trebuie flexibilizat statul, trebuie făcută puțină ordine în companiile unde oameni încasează bani fără a face lucruri extraordinare. Trebuie făcută o reformă administrativă reală, dar văd că nu se mai vorbește despre ea.

(...) Sunt lucruri pe care și le-a asumat Ilie Bolojan, guvernarea, și sunt extrem de greu de făcut, lucruri pe care nu și le-a asumat nimeni. De exemplu, pentru că eu i-am atras atenția cu pensiile speciale - ca pățitu' nu-i niciunu', că-și va rupe dinții, cum mi-am rupt și eu dinții, împins de alții, și am fost lăsat în ofsaid. N-a vrut să asculte!”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan, la Antena3 CNN.

