Rareș Bogdan o trage de mânecă pe Ursula von der Leyen: Dacă nu se trezește, UE nu va supraviețui / video

Acesta acuză Bruxelles-ul că alimentează nemulțumirile sociale prin lipsă de transparență, în special în cazul fermierilor afectați de acordul Mercosur, și avertizând că extremismul va profita de această ruptură.

"Excelențele voastre,

Dacă nu se trezește, Uniunea Europeană nu va supraviețui. Ce avem mai prețios în afară de familie? Prietenii. Poate cineva să spună rapid care sunt prietenii adevărați ai Uniunii Europene? Nu? Eram convins. Suntem singuri.

Nu există țară fără proteste împotriva deciziilor luate la Bruxelles. Sunt comandate de ruși? Ar înseamna că suntem ciuruiți. Ar însemna că eurosistemul este varză.

Comunicarea slabă, „muniție” pentru dezinformare

Să recunoaștem, și Bruxelles-ul le furnizează muniție. Nu comunică suficient si adecvat. Manfred (n.r. Manfred Weber) spunea odată că „dacă o știre falsă are un milion de vizualizări și dezmințirea ei are doar zece mii, atunci democrația are o problemă structurală.”

Citește și: Victor Negrescu despre acordul UE - Mercosur: „România are nevoie de comerț, dar nu cu orice preț”

Românii au o vorbă: prostia și domnia se plătesc. Prețul este mare. Ce vină au fermierii că n-au aflat de clauzele care impun standardul UE de siguranță alimentară pentru produsele Mercosur? Ce vină au că nu li s-au explicat clauzele de salvgardare, cotele maxime impuse de import, cotele de standardizare și impactul importului de produse agricole de bază fără taxe în UE.

Fermierii, lăsați fără explicații

Lumea sare pe fermieri dar îi ține în beznă și fără informațiile de bază, ci doar țintuiți de reproșuri. Cei care beneficiază direct, industria constructoare de mașini și de subansamble tace majestuos desi este beneficiara directă a Acordului. Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării. Eu nu cred că există fermieri rău intentionați. Cred însă sincer că există o mulțime de fermieri neinformați suficient din cauza echipei dumneavoastră.

Sunt manipulați fermierii? Atunci ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul! Să știe și cetățenii!

Ce vă costă să demontați minciunile? Vă spun ce eu ce s-ar putea să vă coste: funcția și imaginea publică a Uniunii.

Dacă nu ne trezim și învățăm să comunicam eficient, extremiștii vor dărâma eurosistemul și vor face din el preșul tuturor", a spus Rareș Bogdan.