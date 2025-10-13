Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani

Titus Corlățean, senatorul al Partidului Social Democrat, a anunțat luni dimineață că renunță la candidatura pentru șefia partidului. Din mesajul acestuia reiese și faptul că pleacă din partidul care i-a fost casă timp de 24 de ani.

„Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus.

Nu regret nimic.

România are nevoie de o altă direcție.

Și merităm mai mult“, a scris Corlățean pe Facebook.

Congresul Partidului Social Democrat, pentru alegerea noii conduceri, ar urma să aibă loc în această toamnă, a anunțat recent liderul interimar al formațiunii politice, Sorin Grindeanu.

„În această toamnă, am spus. Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare, dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Conform unor surse, Congresul PSD ar putea avea loc undeva în weekendul 25 - 26 octombrie 2025, dată însă neconfirmată de Sorin Grindeanu.