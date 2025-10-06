€ 5.0886
Data publicării: 16:26 06 Oct 2025

Grindeanu, anunț despre Congresul PSD
Autor: Anca Murgoci

sorin-grindeanu_inquam_photos_george_calin_26370000 Inquam Photos / George Călin
 

Sorin Grindeanu a declarat că, în această toamnă, va fi organizat Congresul PSD.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat după şedinţa conducerii PSD dacă Congresul PSD ar urma să fie organizat la final de octombrie, început de noiembrie sau în primăvară.

„În această toamnă, am spus. Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare, dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Conform unor surse, Congresul PSD ar putea avea loc undeva în weekendul 25 - 26 octombrie 2025, dată însă neconfirmată de Sorin Grindeanu.

